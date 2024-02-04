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Ветеран війни оцінив імовірність нового контрнаступу ЗСУ навесні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ветеран війни оцінив імовірність нового контрнаступу ЗСУ навесні
Навесні для ЗСУ може відкриитися вікно можливостей
фото з відкритих джерел

На думку військового, наступати на Авдіївку, Куп'янськ і Лиман окупанти зможуть до весни

Росіяни не мають резервів і ресурсів на те, щоб наступати довго, навіть у такому темпі, як зараз. Тож, імовірно, їхній наступ протриває до весни, і тоді для ЗСУ відкривається вікно можливостей. Про розповів ветеран АТО та колишній командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий в інтерв’ю «24 каналу».

«Ми сьогодні не говоримо про якісь стратегічні прориви, походи на Київ чи Харків. Про це не мовиться. Але навіть той «повзучий» наступ, який все ж таки дуже активно ведеться на Авдіївку, Куп'янськ, Лиман, – на це окупантів вистачить до весни», – припустив військовий.

На його думку, навесні для ЗСУ відкриється вікно можливостей. А от чи зможе Україна ним скористатись – залежить від того, чи буде кому наступати й чи буде в нас нормальне постачання зброї.

«Якщо в нас дійсно на весну буде поповнення людей і поновиться постачання БК, то з погляду саме стану нашого ворога в нас не просто з'явиться можливість наступати – у нас буде гостра потреба наступати», – пояснив Дикий.

Він також підкреслив, що вікна можливостей узагалі краще не пропускати, як це, на його думку, відбулося у 2022 році.

«На жаль, ми вже маємо деякі неприємні моменти. У нас могло б бути вікно можливостей добити окупантів ще у 2022 році. Але, на жаль, вчасно не було поставлено достатньої кількості заліза… Вікно можливостей закрилося після масової мобілізації в Росії, та почалася абсолютно інша війна. Наступне вікно дійсно відкриється цієї весни. А от чи будемо ми готові, визначається наразі нашою мобілізацією і в Конгресі США», – вважає військовий.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не очікують значних успіхів України на полі бою у 2024 році і готують новий військовий план. 

До слова, за повідомленнями CNN, бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки. При цьому ймовірно, що у 2024 році не буде значних перемог на полі бою, бо і Україна, і Росія відновлюватимуть сили, а у 2025 році – Україна може ще раз піти у контрнаступ. 

Раніше офіцер управління 12 бригади «Азов» Нацгвардії України Дмитро Андрющенко дав прогноз щодо контрнаступу України.

Німецьке видання Welt писало, що Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 протягом наступних кількох місяців. Після цього ЗСУ знову можуть перейти від оборони до наступу.

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Теги: війна фронт наступ контрнаступ

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