Окупанти обстріляли пункт «швидкої» під Херсоном (фото)
Окупанти обстріляли цивільний об'єкт у Станіславі
Російські війська атакували пункт «швидкої» у Станіславі Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«Окупанти обстріляли пункт «швидкої» у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку», – йдеться в повідомленні.
Як зазначила пресслужба ОВА, внаслідок удару російських загарбників постраждалих немає.
Нагадаємо, у неділю 14 січня російські загарбники атакували дроном-камікадзе підрозділ пожежної охорони у Станіславі на Херсонщині.
До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.
Як стало відомо раніше у районі Кринок на Херсонщині Росія сконцентрувала приблизно 10 тис. своїх загарбників. Ворог намагається вибити звідти українські сили.
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