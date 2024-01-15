Окупанти обстріляли пункт «швидкої» під Херсоном (фото)

Окупанти обстріляли цивільний об'єкт у Станіславі

Російські війська атакували пункт «швидкої» у Станіславі Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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«Окупанти обстріляли пункт «швидкої» у Станіславі. Пошкоджено спецавтівку», – йдеться в повідомленні.

Наслідки удару по пункту «швидкої» фото: Telegram/Херсонська ОВА

Окупанти вдарили по Херсонщині фото: Telegram/Херсонська ОВА

Як зазначила пресслужба ОВА, внаслідок удару російських загарбників постраждалих немає.

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Нагадаємо, у неділю 14 січня російські загарбники атакували дроном-камікадзе підрозділ пожежної охорони у Станіславі на Херсонщині.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

Як стало відомо раніше у районі Кринок на Херсонщині Росія сконцентрувала приблизно 10 тис. своїх загарбників. Ворог намагається вибити звідти українські сили.