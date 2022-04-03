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    Події в Україні

    Вибухи в Тернополі та на Рівненщині. РФ відзвітувала про обстріл наперед (фотофакт)

    Цинізму окупантів немає меж: повідомили про удари ще до початку обстрілу - Вибухи в Тернополі та на Рівненщині. РФ відзвітувала про обстріл наперед (фотофакт)
    Цинізму окупантів немає меж: повідомили про удари ще до початку обстрілу
    фото з відкритих джерел

    Рашисти у своїх звітах випереджують події

    Сьогодні увечері у Тернополі та на Рівненщині пролунали вибухи. Офіційної інформації щодо того, що саме сталося там, поки немає. Однак виявляється, міністерство оборони РФ ще о 20:06 заявило, що вони вже розбомбили об'єкти на Рівненщині та в Тернополі.

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    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі.

    Також росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти

    Теги: Харків росія окупанти діти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Вибухи в Тернополі та на Рівненщині. РФ відзвітувала про обстріл наперед (фотофакт)