Вибухи в Тернополі та на Рівненщині. РФ відзвітувала про обстріл наперед (фотофакт)
Цинізму окупантів немає меж: повідомили про удари ще до початку обстрілу
фото з відкритих джерел
Рашисти у своїх звітах випереджують події
Сьогодні увечері у Тернополі та на Рівненщині пролунали вибухи. Офіційної інформації щодо того, що саме сталося там, поки немає. Однак виявляється, міністерство оборони РФ ще о 20:06 заявило, що вони вже розбомбили об'єкти на Рівненщині та в Тернополі.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі.