У Челябінській області безпілотники атакували завод

У місті Копєйськ у Челябінській області було уражено завод «Пластмасс»

У ніч на 23 жовтня у місті Копєйськ у Челябінській області пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Копєйськ масовано атакували безпілотники, було уражено АТ «Завод «Пластмасс»». Як відомо, завод виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат. Продукція охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм.

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер підтвердив, що сталися вибухи на заводі: «Відбувся вибух на одному з підприємств міста Копейська. На жаль є жертви. На місце прибули всі оперативні служби, розгорнуто роботу штабу».

💥Момент ураження АТ "Завод "Пластмас". Копейськ біля Челябінська



Завод виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат. Продукція охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм. pic.twitter.com/WEt6keEKnY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2025

Як повідомлялося, 21 жовтня Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод.

«Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території рф, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

До слова, Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму.

Також підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах агресора на території Росії та на тимчасово окупованій українській території.