Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Челябінській області безпілотники атакували завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Челябінській області безпілотники атакували завод
Після вибухів здійнявся чорний дим
фото: соціальні мережі

У місті Копєйськ у Челябінській області було уражено завод «Пластмасс»

У ніч на 23 жовтня у місті Копєйськ у Челябінській області пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Копєйськ масовано атакували безпілотники, було уражено АТ «Завод «Пластмасс»». Як відомо, завод виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат. Продукція охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм.

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер підтвердив, що сталися вибухи на заводі: «Відбувся вибух на одному з підприємств міста Копейська. На жаль є жертви. На місце прибули всі оперативні служби, розгорнуто роботу штабу».

Як повідомлялося, 21 жовтня Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. 

«Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території рф, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

До слова, Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. 

Також підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах агресора на території Росії та на тимчасово окупованій українській території.

Теги: вибух завод росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
20 жовтня, 18:58
Під час чергування. Донбас. Жовтень 2025 року. Дрони стали одним із основних інструментів знищення російських БпЛА у прифронті
Зупинити російські БпЛА. Як чергують розрахунки дронів-перехоплювачів поблизу лінії фронту?
20 жовтня, 12:45
Наразі на підприємстві триває евакуація працівників
Атаковано НПЗ в Орську за 1400 км від кордону України
3 жовтня, 12:04
Кремль продовжує зміщувати фінансові пріоритети
Росія змінила пріоритети фінансування. Розвідка розкрила держплан окупантів
3 жовтня, 10:16
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ
29 вересня, 14:16
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
У суді підозрюваний політик висловив готовність співпрацювати зі слідством
Зустрічався з російським куратором у Туреччині. Справа нардепа Христенка: нові деталі
24 вересня, 16:31
Криворог виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте»
Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
24 вересня, 14:52

Соціум

У Челябінській області безпілотники атакували завод
У Челябінській області безпілотники атакували завод
Роботи замінять понад пів мільйона працівників? Компанія Amazon розкрила грандіозні плани
Роботи замінять понад пів мільйона працівників? Компанія Amazon розкрила грандіозні плани
Викрадач картини Рембрандта дав пораду злодіям, що пограбували Лувр
Викрадач картини Рембрандта дав пораду злодіям, що пограбували Лувр
Лувр після пограбування: співробітники музею відмовляються працювати
Лувр після пограбування: співробітники музею відмовляються працювати
У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)
У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua