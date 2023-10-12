Чорнобаївка знову під російським вогнем: є жертви

Унаслідок обстрілу помер 71-річний чоловік

Вдруге за добу 12 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по селу Чорнобаївка Херсонської області, внаслідок чого загинув літній чоловік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Там зазначили, що окупанти б'ють по житлу місцевих. Чоловіка віком 71 рік без свідомості намагалися госпіталізувати, але він помер дорогою до лікарні.

Ще один 70-річний чоловік зазнав поранень унаслідок обстрілу. Йому надали допомогу на місці.

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В ОВА повідомили, що внаслідок цих і попередніх прильотів пошкоджені десятки будинків у селі, частково відсутнє світло.

Перед цим росіяни завдавали ударів по Чорнобаївці в ніч проти 12 жовтня. Тоді на власному подвір’ї загинув 70-річний чоловік. Очевидці розповіли, що він намагався піти в укриття під час обстрілу.

Раніше російські війська обстріляли цвинтар біля Херсона у середу, 11 жовтня. Дрон скинув вибухівку на ритуальний транспорт, постраждали троє працівників ритуальної служби.

Триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.