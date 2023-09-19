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У Кривому Розі пролунав вибух

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Кривому Розі пролунав вибух
Місцева влада закликала мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вибух пролунав приблизно о 3-ій ночі

У Кривому Розі вночі, 19 вересня пролунав вибух. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що вибух було чути приблизно о 03:05 ночі.

Раніше вибухи пролунали в Харкові. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом центральна частина міста. Пізніше Терехов додав, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили попередили про загрозу ударів «Шахедами». Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

Теги: Кривий Ріг вибух

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