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Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії
фото: міністерство національної оборони Туреччини

Операції велися на півночі Іраку та Сирії у суботу ввечері

23 грудня, турецька військова авіація атакувала північ Іраку та Сирії, знищивши 29 об'єктів Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Анкара визнає терористичною. Атаки сталися після вбивства 12 турецьких солдатів за останні дні на півночі Іраку. Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини.

В турецькому оборонному відомстві уточнили, що в ході проведення операцій у цих двох країнах авіаудари завдавалися по базах, укриттях та нафтових об’єктах, які могли використовуватися представниками РПК.

Операції велися на півночі Іраку та Сирії у суботу ввечері.

Як повідомлялося, унаслідок нападу сепаратистської терористичної організації на півночі Іраку троє військовослужбовців Збройних сил Туреччини загинули, ще четверо поранені.

Нагадаємо, ще минулої зими міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що армія в рамках операції Pençe Kılıç («Кіготь-меч») на півночі Іраку та Сирії проти членів організації Робоча партія Курдистану (РПК), нейтралізувала 364 бойовики, а також знищила укриття, склади зі зброєю та штаби.

Операція «Кіготь-меч» послідувала за вибухом 13 листопада 2022 року на багатолюдному проспекті Істікляль у Стамбулі, в результаті якої загинули 6 людей і 81 була поранена.

Тоді Анкара звинуватила у теракті курдських ополченців. При цьому жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі минулої неділі, а РПК та СДС (очолювані курдами Сирійські демократичні сили) заперечують свою причетність.

Теги: Сирія Ірак Туреччина укриття Анкара армія авіація вибух

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