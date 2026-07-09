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Потужна пожежа у Твері: горить нафтобаза, яка живить воєнну машину РФ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Потужна пожежа у Твері: горить нафтобаза, яка живить воєнну машину РФ
У російській Твері після удару дронів палає нафтобаза окупантів
Фото: скрин з відео

Після серії гучних вибухів на стратегічному підприємстві «Тверьнефтепродукт» спалахнув один із ключових резервуарів із пальним

У ніч на 9 липня в російській Твері пролунали вибухи. Як повідомляє «Главком» з посиланням на OSINT-спільноти, безпілотники атакували нафтобазу «Тверьнефтепродукт», після чого на території об'єкта виникла пожежа.

Перші повідомлення про атаку почали з'являтися вночі. У соціальних мережах і Telegram-каналах поширили відео, на яких видно загоряння в районі одного з резервуарів нафтобази. За даними OSINT-аналітиків, саме об'єкт «Тверьнефтепродукт» міг стати ціллю удару.

На оприлюднених кадрах видно полум'я та дим над територією підприємства, втім підтвердити автентичність відео та характер пошкоджень наразі неможливо.

«Тверьнефтепродукт» – один із найбільших паливних операторів Тверської області РФ, який входить до структури російської нафтової компанії «Сургутнафтогаз». Підприємство займається оптовою та роздрібною реалізацією бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, забезпечуючи роботу мережі із 52 автозаправних станцій та однієї великої нафтобази в Твері.

Тверська нафтобаза розташована у селищі Елеватор у межах міста Твер і використовується для приймання, зберігання та відвантаження пального автомобільним і залізничним транспортом. Основні нафтопродукти надходять із Киришського нафтопереробного заводу (КІНЕФ), який також належить до структури «Сургутнафтогазу» та є одним із найбільших НПЗ Росії.

Підприємство працює з 1967 року, а з 1993 року входить до складу «Сургутнафтогазу». Окрім забезпечення власної мережі АЗС, «Тверьнефтепродукт» здійснює оптові поставки пального для підприємств і комерційних споживачів у Тверській області, а також надає послуги зі зберігання нафтопродуктів.

Зазначимо, що нафтобаза «Тверьнефтепродукт» раніше вже фігурувала у повідомленнях про атаки безпілотників. Зокрема, у квітні 2026 року місцеві жителі також повідомляли про вибухи та заграву в районі цього об'єкта, однак тоді російська влада офіційно не підтвердила ураження підприємства.

Станом на ранок 9 липня російська влада не повідомляла про можливих постраждалих або масштаби пошкоджень на території нафтобази в Твері.

Останнім часом в різних регіонах Росії регулярно повідомляють про удари безпілотників по нафтобазах, нафтопереробних заводах і нафтоперекачувальних станціях. Такі об'єкти є важливими елементами паливно-енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зберігання, транспортування та розподіл пального.

До слова, Росія тимчасово заборонила експорт дизельного пального та перенесла планові ремонти низки нафтопереробних заводів через дефіцит пального на внутрішньому ринку. Таке рішення ухвалили на тлі зростання попиту, регулярних атак на об'єкти паливної інфраструктури та необхідності забезпечити безперебійні поставки до регіонів країни.

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Теги: пожежа вибух росія

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