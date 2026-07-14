Нова ескалація на Близькому Сході: хусити атакували цивільний аеропорт

Хусити атакували аеропорт у Саудівській Аравії після авіаударів по Сані

Бойовики пообіцяли помсту за удар по Сані та закликали цивільні літаки не входити в повітряний простір

Єменські повстанці-хусити, які мають підтримку з боку Ірану, заявили про здійснення ракетних та безпілотних ударів по міжнародному аеропорту Абха, розташованому на території Саудівської Аравії. Ця атака стала безпосередньою відповіддю на авіаційні удари по міжнародному аеропорту Сани (столиці Ємену), які відбулися раніше того ж дня, 13 липня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Міжнародні експерти вже заявили, що даний інцидент став найсерйознішою ескалацією між сторонами за останні роки після тривалого періоду відносного затишшя. Інформації про жертв чи руйнування внаслідок удару по саудівському летовищу наразі не надходило.

Як розвивалися події

У понеділок, 13 липня, у міжнародному аеропорту Сани, який перебуває під контролем хуситів, пролунала серія потужних вибухів. Представники угруповання заявили, що аеропорт зазнав кількох авіаударів з боку Саудівської Аравії.

Водночас міжнародно визнаний уряд Ємену повідомив, що удар був спрямований на недопущення посадки іранського літака. За версією уряду, повітряне судно нібито перевозило зброю та військовий персонал для підтримуваних Іраном хуситів.

Після цього угруповання оголосило про відповідь. Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що по міжнародному аеропорту Абха були випущені ракети та ударні безпілотники. За його словами, операція стала відповіддю на удари по Сані, а також на блокування роботи міжнародного аеропорту єменської столиці.

Речник коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, генерал-майор Туркі аль-Малкі, згодом підтвердив, що сили протиповітряної оборони королівства успішно перехопили балістичні ракети, випущені хуситами у бік південного регіону Саудівської Аравії.

Попередження авіакомпаніям

Після атаки Ях'я Сарі звернувся до міжнародних авіаперевізників із закликом утриматися від польотів через повітряний простір Саудівської Аравії. Представник хуситів заявив, що попередження необхідно сприймати серйозно, доки, за його словами, не буде припинена блокада міжнародного аеропорту Сани.

Реакція ООН

Через різке загострення ситуації Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання. Міжнародна спільнота висловила глибоку тривогу щодо ризику відновлення повномасштабних бойових дій у регіоні.

Помічник Генерального секретаря ООН з політичних питань Халед Хіарі заявив, що новий виток насильства створює ризик масштабнішої ескалації як у Ємені, так і в усьому регіоні.

«Ємен і Близький Схід у ширшому контексті не можуть дозволити собі ще один виток військової ескалації. Ми закликаємо всі сторони повернутися до конструктивного діалогу під егідою ООН», – наголоств помічник Генерального секретаря ООН з політичних питань Халед Хіарі.

Нагадаємо, що громадянська війна в Ємені триває з 2014 року, відтоді як підтримувані шиїтським Іраном хусити захопили Сану та значну частину півночі країни, змусивши міжнародно визнаний уряд залишити столицю. У 2015 році у конфлікт втрутилася сунітська коаліція на чолі із Саудівською Аравією, намагаючись повернути владу легітимному уряду.

Після кількох років активних бойових дій сторони перейшли до відносного режиму деескалації, проте нинішній взаємний обстріл аеропортів загрожує повернути регіон до фази гарячої війни.

До слова, Саудівська компанія FAS Energy планує отримати контроль над чотирма сонячними електростанціями в Київській області, придбавши понад 50% часток у компаніях групи SPP Development Ukraine. Відповідні заявки вже перебувають на розгляді Антимонопольного комітету України, який має погодити укладення угоди.