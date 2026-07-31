Серія вибухів у Хмельницькому: що могло стати причиною

Дим після вибухів у Хмельницькому, 31 липня 2026 року

Попередньо, у місті могли проводити плановий підрив старих боєприпасів

У Хмельницькому вдень пролунала серія потужних вибухів. За словами очевидців, станом на 13:50 у місті було чутно щонайменше п'ять вибухів, повідомляє «Главком».

Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму, який нагадував гриб. Місцевий Telegram-канал «Соняшник» повідомив, що на 31 липня у Хмельницькому нібито було заплановано підрив старих боєприпасів. Водночас співрозмовник «Главкома» підтвердив, що в районі міста відбувається детонація боєприпасів.

Офіційних коментарів від влади чи правоохоронних органів щодо причин вибухів на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунало кілька вибухів без оголошення повітряної тривоги. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що на місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Влада просить містян зберігати спокій.

Нагадаємо, вранці 28 липня в Пересипському районі Одеси здетонував позашляховик. 49-річний водій зазнав поранень. Поліція повідомила, що вибух стався майже одразу після запуску двигуна. Ввечері того ж дня в місті вибухнув ще один автомобіль. Водій загинув на місці, а пасажирка зазнала поранень. Її госпіталізували.