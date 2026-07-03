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В окупованому Криму пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму неспокійно
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ймовірно, було атаковано аеродрому та критичну інфраструктуру

Вночі 3 липня тимчасово окупований Кримський півострів зазнав чергової атаки. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

За даними очевидців, потужні вибухи та звуки стрілянини (ймовірно, роботи засобів протиповітряної оборони) лунали в селищі Гвардійське. Також серія гучних вибухів прогриміла в районі військового аеродрому «Кача». Аналогічна ситуація зі звуками вибухів та стрілянини зафіксована поблизу аеродрому «Саки» в Новофедорівці, а також в інших населених пунктах Сакського району.

Крім військових об'єктів, під ударом опинилася критична інфраструктура півострова. У місті Старий Крым та навколишніх селах повністю зникло електропостачання безпосередньо після серії вибухів. За попередніми даними, причиною знеструмлення міг стати удар по місцевій електропідстанції. Крім того, густий чорний дим піднявся над селом Мар'янівка Красногвардійського району. У цьому населеному пункті розташована велика узлова електропідстанція ПС 220/35 кВ «Мар'янівка», яка вже ставала об'єктом атаки раніше.

Нагадаємо, у ніч проти 26 червня російські Telegram-канали та місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в районі Керчі та поромної переправи. Також повідомлялося про роботу російської ППО над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Теги: Крим окуповані території вибух

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