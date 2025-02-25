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У Франції затримано підозрюваних у нападі на російське консульство

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Франції затримано підозрюваних у нападі на російське консульство
Вчора біля російського консульства пролунав вибух
фото: Facebook/Генконсульство РФ в Марселі

За даними слідства, чоловіки можуть бути причетними до вчорашнього інциденту

Французька поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у нападі на російське консульство у Марселі напередодні, 24 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Чоловіків затримали під час мітингу на підтримку України, що відбувся біля мерії Марселя з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ці двоє чоловіків начебто привернули увагу слідчих з відділу кримінальних розслідувань: вранці 24 лютого вони потрапили на камери відеоспостереження – саме тоді, коли біля російського консульства стався вибух.

За даними слідства, підозрювані застосували три пластикові пляшки з-під газованої води. Дві з них вибухнули у саду російського генконсульства.

Наразі затриманих взяли під варту. Слідчі спеціалізованого відділу з боротьби з організованою злочинністю допитують їх в межах розслідування за статтею про пошкодження майна вибуховими або запалювальними речовинами. Фахівці також аналізують залишки речовин, знайдених у пляшках з-під газованої води.

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, вранці біля будівлі російського генконсульства у французькому місті Марсель пролунав вибух. Згодом стало відомо, що будівлю атакували коктейлями Молотова. 

«Главком» повідомляв, що у Німеччині заарештували 18-річного громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці політично вмотивованого нападу. Слідчі розглядають, зокрема, й ісламістський мотив.

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Теги: Франція поліція вибух росія

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