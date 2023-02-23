Вибухи в Маріуполі та підтримка української «формули миру» – головне за ніч

Міжнародні партнери продовжують посилювати тиск на РФ

Лідери «Бухарестської дев’ятки» зробили заяву щодо агресії РФ в Україні, Генасамблея ООН готова підтримати українську «формулу миру». Тим часом росіяни провалюють наступ на Донбасі, а в Маріуполі пролунала чергова «бавовна». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 лютого.

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Голосування за «формулу миру»

Генасамблея ООН готова ухвалити резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, у якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту Організації Об'єднаних Націй. Голосування відбудеться сьогодні, 23 лютого.

Вибухи в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 22 лютого прогриміли вибухи. «Маріуполь. Чути вибухи в Кальміуському районі. Поки повідомляють про два вибухи о 22:51 та 22:53 у районі басейну Нептун та заводу ім. Ілліча», – повідомила Маріупольська міськрада.

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Провал росіян на Донбасі

За інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні.

Заява «Бухарестської дев’ятки»

Лідери держав «Бухарестської дев'ятки» провели надзвичайний саміт у Варшаві напередодні першої річниці вторгнення РФ до України. Політики заявили, що Москва зруйнувала мир та безпеку в Європі, і тиск на країну-агресорку, яка є найсерйознішою загрозою для безпеки світу, треба продовжувати.

Черговий землетрус

На кордоні Китаю та Таджикистану вночі 23 лютого зафіксовано землетрус магнітудою 7,2. Епіцентр стихійного лиха був за 66 км від міста Мургаба в Таджикистані і за 260 км від міста Ош у Киргизстані. Про його наслідки наразі не відомо.