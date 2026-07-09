Вибухи в Україні та Росії, палають нафтобази: головне за ніч 9 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 9 липня 2026 року

Ніч на 9 липня минула під черговими російськими ударами по Україні та атаками безпілотників по паливній інфраструктурі РФ. Російські війська завдали балістичного удару по Одеській області, а також атакували Харків ударними дронами. Тим часом у Росії повідомили про пожежі на кількох нафтобазах після нальоту БпЛА. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 липня.

Росія вдарила балістикою по Одещині: є загиблі

Увечері 8 липня російські війська завдали балістичного удару по Одеській області. За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки уражено об'єкт цивільної інфраструктури. Загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.

Також внаслідок удару загорілися вантажні та легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу вдалося локалізувати, на місці працювали екстрені служби.

Харків зазнав повторної атаки дронів

Увечері російський безпілотник двічі атакував автозаправну станцію у Шевченківському районі Харкова. Після першого влучання виникла пожежа, згодом дрон повторно вдарив по тому самому об'єкту.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки осколкове поранення отримав один чоловік.

Через подвійний удар по харківській АЗС спалахнула пожежа фото: ДСНС

Безпілотники атакували нафтобази у двох регіонах Росії

У ніч на 9 липня OSINT-канали та місцеві жителі повідомили про атаки безпілотників на паливну інфраструктуру РФ. У Михайловську Ставропольського краю, за попередніми даними, під удар потрапила нафтобаза «Лукойл-Югнефтепродукт», де виникла пожежа.

У Ставропольському краї РФ повідомили про атаку на нафтобазу «Лукойлу» фото: скрин з відео

Крім того, у Твері повідомили про атаку на нафтобазу «Тверьнефтепродукт». На відео, оприлюднених очевидцями, видно займання в районі одного з резервуарів. Офіційного підтвердження наслідків атак російська влада поки не надала.

У російській Твері після удару дронів палає нафтобаза окупантів фото: скрин з відео

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