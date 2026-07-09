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У Польщі політик відкрито підтримав армію РФ: деталі скандалу

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Польщі політик відкрито підтримав армію РФ: деталі скандалу
Кшиштоф Толвінський підтримав армію РФ - у Польщі спалахнув скандал
Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Що відомо про зухвалу витівку фаната Лукашенка

Польський політик Кшиштоф Толвінський, відомий своїми проросійськими та антиукраїнськими поглядами, закупив і закликав передати гуманітарну допомогу для військовослужбовців армії РФ. Як пише «Главком» , про це повідомило видання MOST, опублікувавши відеозвернення Толвінського після зустрічі з представниками провладних білоруських політичних сил. 

Цей вчинок вже викликав значний суспільний резонанс як у Польщі, так і за її межами, оскільки публічна діяльність Кшиштофа Толвінського повністю суперечить офіційній державній політиці Варшави щодо всебічної підтримки України у відсічі російській агресії. Це, до речі, перший випадок, коли представник польського політикуму відкрито підтримав російських окупантів матеріальними засобами.

Обставини інциденту

На відео, яке польський політик записав та опублікував після свого чергового візиту до Білорусі, Толвінський демонструє медичні аптечки та звертається до білоруського політика Олега Гайдукевича з проханням передати їх російській стороні. Йдеться про 20 комплектів першої медичної допомоги, які, за словами польського маргінала, були придбані його соратниками.

«Ми бажаємо хлопцям, російським солдатам у траншеях, щоб їм не довелося використовувати [набори]. Але якщо щось станеться, вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу», – каже Толвінський на камеру.

Пізніше він також заявив, що гуманітарна допомога призначена для солдатів, які борються за новий порядок, мир і проти нацизму.

Антиукраїнська діяльність політика

Кшиштоф Толвінський упродовж тривалого часу веде публічну діяльність, спрямовану проти інтересів України та євроатлантичної безпеки:

  1. Співпраця з диктаторськими режимами: політик регулярно відвідує Білорусь і виступає в ефірах державних білоруських телеканалів, де відкрито підтримує політику Олександра Лукашенка та виправдовує дії Росії.
  2. Критика допомоги Україні: у своїх заявах Толвінський неодноразово засуджував рішення уряду Польщі щодо надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

До речі, через свої радикальні погляди політик уже мав проблеми з польським правосуддям. Так, у квітні 2026 року Районний суд Білостока визнав Толвінського винним у публічному розпалюванні ненависті та образі українців через висловлювання, опубліковані у соціальних мережах у 2022 році. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти місяців обмеження волі з обов'язковими громадськими роботами. 

Кшиштоф Толвінський також неодноразово виступав із критикою Білоруського дому у Варшаві – неурядової організації, яка підтримує колишніх білоруських політв'язнів та їхні родини, надає фінансову й психологічну допомогу, організовує молодіжні обміни та реалізує культурно-освітні проєкти. У жовтні 2023 року, напередодні парламентських виборів у Польщі, він ініціював пікет біля офісу організації, після чого там відбулася акція протесту за участю групи людей із червоно-зеленими прапорами. У 2026 році Толвінський публічно заявив, що Білоруський дім нібито є організацією, яка «навчає терористів».

Кшиштоф Толвінський є лідером польської партії Front.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Польща залишається одним із ключових союзників України, надаючи масштабну військову, гуманітарну та політичну підтримку.

До слова, попри історичні суперечності, Україна та Польща сьогодні мають спільний стратегічний інтерес — протидію російській агресії та спробам Кремля посіяти ворожнечу між двома народами. Віталій Портников наголошує, що Москва прагне використати чутливі історичні теми для розколу українсько-польських відносин, тому підтримка взаєморозуміння між суспільствами залишається важливою складовою спільної безпеки.

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Теги: Польща армія росія гуманітарна допомога скандал війна

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