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Трамп екстрено змінив літак після саміту НАТО: що сталося

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Трамп екстрено змінив літак після саміту НАТО: що сталося
Трамп екстрено змінив літак після саміту НАТО
фото: АР

Зміна президентського борту відбулася менш ніж через добу після нового загострення між США та Іраном

Повернення президента США Дональда Трампа з липневого саміту НАТО в Туреччині завершилося несподіваним безпековим маневром. Стало відомо, що він раптово відмовився летіти на своєму новому розкішному літаку за 400 мільйонів доларів (подарованому Катаром) і екстрено пересів на старий Air Force One. Про це пише «Главком» з посиланням на Associated Press.

Все почалось з того, що напередодні військові США завдали масштабних ударів по об'єктах в Ірані, який безпосередньо межує з Туреччиною. З цієї причини на пресконференції в Анкарі журналісти прямо запитали Трампа, чи не боїться він замаху з боку Тегерана під час перельоту. Трамп не відповів щодо літака, але відверто заявив: «Я номер один у списку на вбивство для Ірану».

Пізніше вияснилось про неочікувану зміну літака. 

І хоч експерти вважають, що за лаштунками цього рішення стоїть реальна загроза з боку Ірану та серйозні прорахунки в захисті нового президентського борту, однак сам Дональд Трамп назвав пересадку «романтичним жестом» у соцмережі Truth Social. За його словами, він обрав старий літак «заради старих часів», а новий борт за 400 мільйонів відправив окремо на британську авіабазу Мілденхолл, щоб американські військові просто могли «провести для себе екскурсію та оглянути красеня».

Водночас американські та європейські медіа звернули увагу, що модернізований літак, подарований Катаром, хоча й отримав оновлені системи зв'язку та захисту, за наявною інформацією не оснащений усім комплексом засекречених систем виявлення ракет і протидії, які встановлені на чинних літаках Air Force One. Саме це стало підставою для появи припущень щодо можливих додаткових заходів безпеки під час перельоту. Втім, офіційного підтвердження такого зв'язку не оприлюднювали.

На відміну від новинки, старий Air Force One має перевірену десятиліттями броню та захист від ракетних атак. Зазначимо, що безпекові заходи під час вильоту Трампа з Туреччини на старому літаку були безпрецедентними. Екіпаж повністю вимкнув авіатранспондер, через що цивільні радарні трекери не могли відстежити політ. Зазвичай такі заходи маскування застосовують лише під час польотів у зони бойових дій.

Нагадаємо, новий тимчасовий Air Force One був створений на базі літака Boeing 747-8, який Катар передав США. Після модернізації він отримав нову червоно-біло-синю кольорову схему, запропоновану Дональдом Трампом, і почав виконувати функції президентського борту.

Передача літака та його модернізація стали предметом політичних дискусій у США. За словами Трампа, цей борт розглядається ним як тимчасове рішення, поки триває реалізація програми зі створення нових президентських літаків VC-25B компанії Boeing, постачання яких через затримки очікується не раніше 2028 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після саміту НАТО в Анкарі несподівано порівняв себе з Володимиром Леніним, заявивши, що міг би стати «найвидатнішим комуністом в історії». Згодом він пояснив, що використав це порівняння, критикуючи комунізм і популістські обіцянки, які, на його думку, роблять цю ідеологію привабливою для частини суспільства.

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Теги: Туреччина НАТО авіація Дональд Трамп безпека

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