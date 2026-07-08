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Росіяни завдали подвійного удару дронами по АЗС у Харкові, є поранений

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Росіяни завдали подвійного удару дронами по АЗС у Харкові, є поранений
Через подвійний удар по харківській АЗС спалахнула пожежа
фото: ДСНС Харківщини

Росіяни з інтервалом у кілька годин атакували один і той самий цивільний об'єкт у Шевченківському районі

Увечері 8 липня 2026 року російська армія завдала подвійного удару з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі Харкова. Ціллю окупантів стала автозаправна станція у Шевченківському районі міста. Про це пише «Главком» із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова в Telegram-каналі.

За даними чиновника, перший удар стався близько 20:10. Саме тоді російський безпілотник поцілив по автозаправній станції, після чого на місці виникла пожежа.

«У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив по автозаправці – на місці пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила», – повідомив мер о 20:11.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждав чоловік.

«На дану хвилину – один постраждалий, у нього осколкове поранення», – уточнив Ігор Терехов о 20:15.

Близько 21:54 російські війська здійснили повторну атаку. Безпілотник поцілив у ту саму автозаправну станцію, де тривала ліквідація наслідків попереднього удару.

«Повторне влучання в АЗС у Шевченківському районі», – написав Терехов о 21:54.

Таким чином російські війська двічі атакували одну й ту саму автозаправну станцію протягом вечора.

Цей інцидент є частиною цілеспрямованої кампанії РФ проти українських об'єктів паливної інфраструктури. Зважаючи на те, що російська армія регулярно обирає автозаправні станції Харкова цілями для своїх обстрілів, міська влада запровадила чіткий алгоритм дій для населення. Так, очільник міста постійно занликає жителів не відвідувати автозаправні станції під час повітряної тривоги та планувати заправку автомобілів лише за відсутності загрози обстрілів.

Зазначимо, що окупанти практично щодня здійснюють масовані атаки на Харків. Обстріл Шевченківського району став другим масштабним ударом по цивільних об'єктах Харкова за добу.

Нагадаємо, що вранці 8 липня російські війська завдали ракетного удару по житловій п'ятиповерхівці. Внаслідок ранкової атаки зафіксовано загиблих, а кількість травмованих мирних мешканців продовжує зростати.

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Теги: АЗС Харків війна дрон пожежа вибух

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