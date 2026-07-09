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Нищівний удар по РФ: палає нафтобаза «Лукойлу» у Ставропольському краї

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Нищівний удар по РФ: палає нафтобаза «Лукойлу» у Ставропольському краї
У Ставропольському краї РФ повідомили про атаку на нафтобазу «Лукойлу»
Фото: скрин з відео

Невідомі дрони завдали точного удару по ключовій нафтобазі на Ставропіллі, залишивши окупантів без тилових запасів пального

У ніч на 9 липня в російському місті Михайловськ Ставропольського краю пролунали вибухи. Як повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингових та OSINT-каналів, під атакою безпілотників опинилася нафтобаза «Лукойл-Югнефтепродукт», після чого на території об'єкта спалахнула пожежа.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько четвертої години ранку. Telegram-канал Exilenova+ оприлюднив відео, на яких, за його даними, зафіксовано момент атаки безпілотників та пожежу на території нафтобази в Михайловську.

За інформацією каналу, удар було завдано по об'єкту «Лукойл-Югнефтепродукт», який входить до мережі паливної інфраструктури компанії «Лукойл» у південних регіонах Росії. Поширені у мережі кадри демонструють яскраве загоряння та дим над районом можливого ураження.

На момент публікації офіційного підтвердження ураження від російської влади не було. Ані губернатор Ставропольського краю, ані Міністерство оборони РФ не повідомляли про наслідки атаки в Михайловську. Також відсутня офіційна інформація щодо можливих пошкоджень, постраждалих чи масштабу пожежі.

Нафтобаза «Лукойл-Югнефтепродукт» у місті Михайловськ (Ставропольський край РФ) є одним із логістичних об'єктів паливної мережі компанії «Лукойл» на півдні Росії. Відомо, що об'єкт входить до структури ТОВ «Лукойл-Югнефтепродукт» – дочірнього підприємства «Лукойлу», яке відповідає за зберігання, транспортування та реалізацію нафтопродуктів у південних регіонах РФ. Підприємство управляє мережею нафтобаз і автозаправних станцій у Краснодарському та Ставропольському краях, Ростовській, Волгоградській, Астраханській, Воронезькій, Бєлгородській областях, а також у низці інших регіонів.

У контексті війни Росії проти України дана нафтобаза являється важливим елементом тилової логістики, оскільки забезпечує накопичення, зберігання та розподіл пального, необхідного як для цивільного сектору, так і для функціонування транспортної та військової інфраструктури РФ.

Зазначимо, що упродовж останніх місяців у різних регіонах Росії регулярно повідомляють про атаки безпілотників на нафтобази, нафтопереробні заводи та інші об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури. Раніше під ударами вже опинялися об'єкти в Саратовській, Ярославській, Володимирській та інших областях РФ. 

До слова, Росія тимчасово заборонила експорт дизельного пального та перенесла планові ремонти низки нафтопереробних заводів через дефіцит пального на внутрішньому ринку. Таке рішення ухвалили на тлі зростання попиту, регулярних атак на об'єкти паливної інфраструктури та необхідності забезпечити безперебійні поставки до регіонів країни.

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Теги: пожежа вибух росія нафтопродукти війна дрон

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