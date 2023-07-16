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Банкова прокоментувала причетність України до замаху на Симоньян і Собчак

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова прокоментувала причетність України до замаху на Симоньян і Собчак
Михайло Подоляк
фото: Офіс президента України

Українські спецслужби не планувати замах на пропагандисток, адже в цьому немає жодного сенсу

Україні не потрібен замах на пропагандистку телеканалу RT Маргариту Симоньян і російську журналістку Ксенію Собчак, оскільки вони ніяк не впливать на перебіг війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій у глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу», – наголосив посадовець.

За словами Подоляка, все, що роблять Симоньян та Собчак – це лише для їхньої «достатньо дивної аудиторії».

Нагадаємо, у РФ нібито запобігли вбивствам головної редакторки телеканалу RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. Таку заяву зробила ФСБ.

Також ФСБ показала неонациста, котрий, нібито за завданням українських спецслужб, стежив за пропагандисткою Симоньян.

Згодом суд відправив до слідчого ізолятора сімох підозрюваних у справі про підготовку замаху Симоньян і Собчак. 

Теги: Маргарита Симоньян Ксенія Собчак Офіс президента

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