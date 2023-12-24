Україна створює новий табір для військовополонених

Тривалий час для тримання російських окупантів вистачало табору «Захід 1»

Через гальмування обміну полоненими російською стороною місць на полонених окупантів починає не вистачати. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

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Висоцька пояснює, коли почалася повномасштабна збройна військова агресія Росії проти України, було складно прогнозувати кількість місць для утримання військовополонених. «Треба наголосити, що умови перебування у них є дещо комфортнішими, аніж у звичайних українських в’язницях. За цим пильно стежить міжнародна правозахисна спільнота. Відповідно, це все додаткові витрати для бюджету країни, яка воює», – розповіла вона.

За словами посадовиці, тривалий час для тримання російських окупантів вистачало табору «Захід 1», який у травні 2022 року перепрофільовано на базі виправної колонії у Львівській області. Це пов’язано з тим, що обміни в той період проходили динамічніше та інтенсивніше.

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На початку листопада з’явилася інформація про те, що Україна створила другий табір для тримання військовополонених росіян. Він носить назву «Захід 2» і діє на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області.

Як пояснила Висоцька, поява ще одного табору для військовополонених «Захід 2» є похідною від того, що призупинено обміни. «При цьому треба наголосити, що мережа установ відбування покарань Міністерства юстиції, які потенційно можна перепрофілювати під табір, дотримуючись міжнародних норм, насправді невелика. Багато приміщень XVIII-XIX століття, ремонт яких може бути дороговартісним. Тому акцент робився на чинній установі, яка потребує невеликих капіталовкладень. Також враховувалося її географічне розташування та логістика. Якраз у ці критерії вписалася Могилів-Подільська виправна колонія. Вона може вмістити до 400 полонених росіян», – додала посадовиця.



Заступниця міністра каже, до кінця року в таборі вже будуть російські окупанти. Вона зазначила, якщо ситуація з обміном військовополонених не зрушиться з місця, то Міністерство юстиції й надалі відкриватиме додаткові табори для окупантів.



«Ми про це вже думаємо. Саме ж перепрофілювання закладу під табір – юридично не складана процедура. Основні фінансові витрати направляються на ремонти приміщень та подальше утримання. І це тягар для країни. Як і для нас, так і для Росії, ідеальним розвитком подій було б відновлення обмінів полоненими», – наголосила вона.

Нагадаємо, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.

До слова, на початку квітня 2022 року Кабінет міністрів створив нормативну базу для запуску першого в Україні табору для військовополонених. У середині травня офіційно з’явився заклад «Захід 1». Його створено на базі виправної колонії №50, що на Львівщині. Табір розрахований на пів тисячі схоплених окупантів. Також для тримання військовополонених було залучено понад 30 дільниць установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби.