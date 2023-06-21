Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віце-спікер парламенту Великої Британії: У Вільнюсі необхідно прокласти шлях членства України в НАТО

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Віце-спікер парламенту Великої Британії: У Вільнюсі необхідно прокласти шлях членства України в НАТО
Роджер Гейл
фото з відкритих джерел

«Я б сподівався і очікував, що як тільки Україна виграє війну за допомогою НАТО, тоді стане можливим повне її членство в альянсі»

На саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі має бути прокладений конкретний шлях для вступу України в НАТО.

Про це у коментарі Guildhall заявив віце-спікер парламенту Великої Британії сір Роджер Гейл.

«Я думаю, що це і в інтересах НАТО і в інтересах України – потрібен конкретний шлях вступу України до НАТО (на саміті у Вільнюсі – ред.). Я не вважаю, що це те, що може чи має статися зараз. Поки що Україна в стані війни це, ймовірно, не найкращий час для прийняття такого рішення. Але, я б сподівався і очікував, що як тільки Україна виграє війну за допомогою НАТО, тоді стане можливим повне її членство в альянсі», – заявив британський парламентар.

«Ще раз, необхідно прокласти шлях членству України в НАТО. Членство в НАТО, безумовно, має свою ціну. Зараз зі зрозумілих причин усі ресурси, які Україна має спрямовані на те, щоб насамперед перемогти у війні. По-друге, при допомозі міжнародної спільноти, і ви знаєте що прем'єр-міністр Великобританії проводить конференцію в Лондоні сьогодні з цього питання, необхідно відновити країну, це буде коштувати мільярди. Я думаю, в першу чергу, необхідна безпека та відновлення. Але в тандемі з цими пунктами – чіткий шлях членства України в НАТО», – підсумував віце-спікер британського парламенту.

Нагадаємо раніше в німецькому Бундестазі виступили із закликом дати Україні ПДЧ і графік вступу до НАТО вже на Вільнюському саміті. Депутат від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер заявив, що країни, які підтримують Україну повинні перестати лише висловлювати співчуття, а у відповідь на нові російські військові злочини, потрібна відповідь сили. Такою відповіддю, за його словами, має стати наданий Україні вже на Вільнюському саміті план членства в НАТО та графік вступу до альянсу.

Також, у парламенті Швеції депутат від Християнсько-демократичної партії, що входить до коаліції, Магнус Якобсон заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі не повинен закінчитися просто словами, Україна має отримати гарантії того, що стане членом альянсу після перемоги у війні.

У свою чергу, депутат Європейського парламенту від Естонії, екс-командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Ріхо Террас заявив, що найкращим результатом саміту НАТО у Вільнюсі стало б запрошення України до альянсу та надання конкретного плану щодо набуття членства.

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у столиці Литовської Республіки Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Теги: НАТО Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американець спілкувався із захисниками нашої країни
Американський філантроп Горвард Баффет приїхав у прифронтову Авдіївку (відео)
16 червня, 10:28
Кістень поважає своїх колег із Росії, які публічно виступили проти війни в Україні
Акторка Катерина Кістень заступилася за «хороших рускіх»
16 червня, 00:07
Президент ПАР Сіріл Рамафоса
Стало відомо, який «мирний план» африканські лідери можуть запропонувати Україні та Росії
15 червня, 21:58
Площа затоплених унаслідок підриву Каховській ГЕС територій Херсонщини зменшилася майже вдвічі
На Херсонщині зменшилася площа затоплених територій
11 червня, 15:02
Глава держави зазначив, що Україна ще минулого року попереджала світову спільноту про небезпеку мінування окупантами дамби
Рукотворний екоцид Кремля: Зеленський звернувся до світової екологічної спільноти (відео)
8 червня, 22:01
Українські захисники продовжують створювати підґрунтя для контрнаступу
Генштаб Естонії пояснив, чому Україна приховує дату початку контрнаступу
3 червня, 01:11
«Путін своїм злочинним вторгненням в Україну сам загнав себе до глухого кута»
Що робити з Росією після перемоги України? Є лише один варіант
2 червня, 07:02
Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів
Українські військові розпочали навчання на танках Abrams
27 травня, 14:59
Президент обговорив питання євроатлантичної інтеграції України з міністром оборони Швеції
Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції (відео)
25 травня, 15:57

Політика

Китай тримає Путіна під контролем – речник ЄС
Китай тримає Путіна під контролем – речник ЄС
Надання Atacms ЗСУ: Комітет Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію
Надання Atacms ЗСУ: Комітет Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію
Віце-спікер парламенту Великої Британії: У Вільнюсі необхідно прокласти шлях членства України в НАТО
Віце-спікер парламенту Великої Британії: У Вільнюсі необхідно прокласти шлях членства України в НАТО
Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Іспанія хоче виділити €250 мільйонів на допомогу Україні
Іспанія хоче виділити €250 мільйонів на допомогу Україні
США закуплять для України ракети Amraam: чим вони особливі
США закуплять для України ракети Amraam: чим вони особливі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
49K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
44K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
38K
На Хмельниччині пролунали вибухи
9680
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7843
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту