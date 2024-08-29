Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

У Швеції буде побудований один із найбільших у Європі промислових кластерів зеленого водню

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Швеції буде побудований один із найбільших у Європі промислових кластерів зеленого водню
Lhyfe побудував першу в світі великомасштабну вітряну електростанцію з використанням зеленого водню
фото: Lhyfe

Проект зараз переходить у концептуальну фазу

Виробник екологічно чистого водню Lhyfe, розробник берегової вітрової енергетики OX2 та інноваційна фірма з виробництва зелених добрив Velarion об’єднують зусилля, щоб створити один із найбільших промислових кластерів Європи на основі екологічно чистого водню. Запропонований кластер, який використовує енергію вітру для виробництва зеленого водню, а потім використовує його для виробництва вуглецево-нейтральних добрив, буде розташований у шведському муніципалітеті Онге. Про це пише Balkan green energy news.

OX2 розробляє вітроелектростанцію із запланованою річною виробничою потужністю 1,4 ТВт/год. «Зелена» електроенергія забезпечить електролізер потужністю 300 МВт, який Lhyfe планує побудувати, з потужністю до 100 тонн «зеленого» водню на день.

Velarion, ключовий партнер ініціативи, побудує один із перших у світі заводів з виробництва добрив з нейтральним викидом вуглецю в рамках цього кластеру. Згідно з проектом, сучасне підприємство використовуватиме зелений водень для виробництва зеленого аміаку, значно скорочуючи викиди вуглецю при виробництві добрив.

«Ми в захваті від потенціалу цього проекту, який використовуватиме електроенергію від вітрової електростанції Marktjärn для живлення екологічно чистого промислового кластера, сприяючи стійкій місцевій промисловості та підвищуючи привабливість для подальших промислових установ в Онге», – сказав Андерс Нільссон, керівник берегової вітрової галузі OX2.

Згідно зі спільним прес-релізом Lhyfe та OX2, проект зараз переходить у концептуальну фазу, а його реалізація залежатиме від висновків ТЕО, отримання дозволів та рішень щодо фінансових інвестицій.

Lhyfe, компанія з Нанта, Франція, є європейським виробником і постачальником екологічно чистого та відновлюваного водню. У 2021 році компанія урочисто відкрила першу в світі промислову установку з виробництва зеленого водню, з’єднану з вітровою електростанцією.

OX2 зі штаб-квартирою в Стокгольмі займається розробкою, будівництвом і управлінням великомасштабними проектами з відновлюваної енергетики, включаючи вітрову, сонячну та акумулюючу енергію. Вона працює на 11 європейських ринках, а також в Австралії.

Нагадаємо, у 2022 році кам'яне вугілля вперше потіснило сонячну енергію у виробництві електроенергії в ЄС. Частка сонячної енергії в загальному виробництві електроенергії в ЄС склала 210 249 ГВт-год порівняно з 205 693 ГВт-год для кам'яного вугілля.

Читайте також:

Теги: Франція електроенергія альтернативна енергетика водень

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дурова було заарештовано в аеропорту Парижа 24 серпня
Чому Дуров потрапив у фокус американських та європейських спецслужб
27 серпня, 17:37
Зараз електростанція проходить контроль та перевірку коректності роботи обладнання, а також перше технічне обслуговування
На Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція (фото)
2 серпня, 18:21
Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
Ситуація в українській енергосистемі все ще складна
Коли повернуться графіки відключень світла: ДТЕК назвав місяць
11 серпня, 20:25
Верещинська вважає, що від держави має бути рух по вирішенню боргових проблем в енергетиці
Аукціони на розвиток зеленої енергетики мають бути забезпечені фінансовим ресурсом – інвестори
13 серпня, 16:25
Інвестори вказують, що законопроєкт стимулює нарощення потужностей малої і великої розподіленої вітрової генерації
Інвестори закликали Свириденко підтримати податкові стимули для будівництва вітроелектростанцій
14 серпня, 17:29
На Техас і Флориду припадає 38% сонячної енергії США
Сонячна енергетика в США досягла вражаючої цифри у цьому році
Вчора, 18:37
У різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині (оновлено)
26 серпня, 12:00
Ілон Маск закликає звільнити Павла Дурова
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
25 серпня, 10:17

Новини

У Швеції буде побудований один із найбільших у Європі промислових кластерів зеленого водню
У Швеції буде побудований один із найбільших у Європі промислових кластерів зеленого водню
Сонячна енергетика в США досягла вражаючої цифри у цьому році
Сонячна енергетика в США досягла вражаючої цифри у цьому році
Запуск зелених аукціонів наближає Україну до європейських стандартів в енергетиці – експерт
Запуск зелених аукціонів наближає Україну до європейських стандартів в енергетиці – експерт
У Європі сонячна енергія обігнала кам’яне вугілля як джерело електроенергії
У Європі сонячна енергія обігнала кам’яне вугілля як джерело електроенергії
Що потрібно Україні для досягнення частки зеленої енергетики у 27% до 2030 року
Що потрібно Україні для досягнення частки зеленої енергетики у 27% до 2030 року
Бізнес за півроку побудував 200 МВт зеленої генерації
Бізнес за півроку побудував 200 МВт зеленої генерації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
35K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
34K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8273
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву
6073
Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua