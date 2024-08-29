У Швеції буде побудований один із найбільших у Європі промислових кластерів зеленого водню

Проект зараз переходить у концептуальну фазу

Виробник екологічно чистого водню Lhyfe, розробник берегової вітрової енергетики OX2 та інноваційна фірма з виробництва зелених добрив Velarion об’єднують зусилля, щоб створити один із найбільших промислових кластерів Європи на основі екологічно чистого водню. Запропонований кластер, який використовує енергію вітру для виробництва зеленого водню, а потім використовує його для виробництва вуглецево-нейтральних добрив, буде розташований у шведському муніципалітеті Онге. Про це пише Balkan green energy news.

OX2 розробляє вітроелектростанцію із запланованою річною виробничою потужністю 1,4 ТВт/год. «Зелена» електроенергія забезпечить електролізер потужністю 300 МВт, який Lhyfe планує побудувати, з потужністю до 100 тонн «зеленого» водню на день.

Velarion, ключовий партнер ініціативи, побудує один із перших у світі заводів з виробництва добрив з нейтральним викидом вуглецю в рамках цього кластеру. Згідно з проектом, сучасне підприємство використовуватиме зелений водень для виробництва зеленого аміаку, значно скорочуючи викиди вуглецю при виробництві добрив.

«Ми в захваті від потенціалу цього проекту, який використовуватиме електроенергію від вітрової електростанції Marktjärn для живлення екологічно чистого промислового кластера, сприяючи стійкій місцевій промисловості та підвищуючи привабливість для подальших промислових установ в Онге», – сказав Андерс Нільссон, керівник берегової вітрової галузі OX2.

Згідно зі спільним прес-релізом Lhyfe та OX2, проект зараз переходить у концептуальну фазу, а його реалізація залежатиме від висновків ТЕО, отримання дозволів та рішень щодо фінансових інвестицій.

Lhyfe, компанія з Нанта, Франція, є європейським виробником і постачальником екологічно чистого та відновлюваного водню. У 2021 році компанія урочисто відкрила першу в світі промислову установку з виробництва зеленого водню, з’єднану з вітровою електростанцією.

OX2 зі штаб-квартирою в Стокгольмі займається розробкою, будівництвом і управлінням великомасштабними проектами з відновлюваної енергетики, включаючи вітрову, сонячну та акумулюючу енергію. Вона працює на 11 європейських ринках, а також в Австралії.

Нагадаємо, у 2022 році кам'яне вугілля вперше потіснило сонячну енергію у виробництві електроенергії в ЄС. Частка сонячної енергії в загальному виробництві електроенергії в ЄС склала 210 249 ГВт-год порівняно з 205 693 ГВт-год для кам'яного вугілля.