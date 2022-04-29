У Вінниці більше немає вулиці Московської

Вінницька міська рада змінила декілька радянських і російських топонімів

Сьогодні, 29 квітня, Вінницька міська рада перейменувала вулицю Московську. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Відтепер ця вулиця називатиметься Маріупольською.

«Сім топонімів у Вінницькій громаді позбулися свого імперсько-радянського минулого. За це депутати проголосували одностайно», – написав мер.

Він додав, що процес декомунізації розпочався з 2014 року, але зараз, коли Росія чинить справжній геноцид українців, коли прагне знищити нашу ідентичність, ми не дозволимо продовжувати насаджувати нам їхній «руський мір».

«У нас є власна історія, власні герої, яких ми повернемо попри забуття і усі намагання радянщини вбити в нас істинний генетичний код», – каже Моргунов.

Тепер у місті буде вулиця, присвячена місту-герою Маріуполю, вулиця Братів Котенків (колишня Кутузова), Левка Лук’яненка (колишня Ватутіна).

Доба Української революції початку ХХст. представлена постаттю лікаря, громадського діяча Миколи Стаховського, який жив і працював у Вінниці.

У Вінницьких Хуторах у назві вулиці вшанують свою землячку, уродженку Хуторів – співачку і диригентку Тетяну Кошиць, яка також популяризувала мелодію «Щедрик» у світі.

Один з топонімів - ювілейний. Вулиця Синьоводська (колишня Маяковського) знаменує 660 років з часу битви на Синіх Водах проти татарської орди, яка фактично сприяла заснуванню міст на Поділлі та їх укріпленню – у тому числі і Вінниці.

А колишній парк Дружби народів, який вінничани звично називають, як і озеро, Вишеньським, поверне свою історичну назву Вишенський.

«І цей процес ми маємо продовжувати спільно з істориками, науковцями та усіма вінничанами, які шанують своє коріння і прагнуть відновити історичну правду», - наголосив мер міста.

Перелік топонімів, які змінять свої назви у місті Вінниця:

• вулиця Московська (та провулки 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й)– вулиця Маріупольська (провулки Маріупольські);

• вулиця Маяковського ( провулок 1-й, 2-й та тупик) – вулиця Синьоводська;

• вулиця та провулок Ватутіна – вулиця та провулок Левка Лук’яненка;

• вулиця Суворова – вулиця Миколи Стаховського;

• вулиця та провулок Кутузова – вулиця Братів Котенків;

• Парк Дружби народів – Вишенський парк;

У селі Вінницькі Хутори вулиця Валентини Терешкової стала вулицею Тетяни Кошиць.

Раніше повідомлялось, що активісти закликають діяти: у центрі Вінниці – символ тоталітарного режиму.

Також міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську.

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