У Вінниці більше немає вулиці Московської
Вінницька міська рада змінила декілька радянських і російських топонімів
Сьогодні, 29 квітня, Вінницька міська рада перейменувала вулицю Московську. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов.
Відтепер ця вулиця називатиметься Маріупольською.
«Сім топонімів у Вінницькій громаді позбулися свого імперсько-радянського минулого. За це депутати проголосували одностайно», – написав мер.
Він додав, що процес декомунізації розпочався з 2014 року, але зараз, коли Росія чинить справжній геноцид українців, коли прагне знищити нашу ідентичність, ми не дозволимо продовжувати насаджувати нам їхній «руський мір».
«У нас є власна історія, власні герої, яких ми повернемо попри забуття і усі намагання радянщини вбити в нас істинний генетичний код», – каже Моргунов.
Тепер у місті буде вулиця, присвячена місту-герою Маріуполю, вулиця Братів Котенків (колишня Кутузова), Левка Лук’яненка (колишня Ватутіна).
Доба Української революції початку ХХст. представлена постаттю лікаря, громадського діяча Миколи Стаховського, який жив і працював у Вінниці.
У Вінницьких Хуторах у назві вулиці вшанують свою землячку, уродженку Хуторів – співачку і диригентку Тетяну Кошиць, яка також популяризувала мелодію «Щедрик» у світі.
Один з топонімів - ювілейний. Вулиця Синьоводська (колишня Маяковського) знаменує 660 років з часу битви на Синіх Водах проти татарської орди, яка фактично сприяла заснуванню міст на Поділлі та їх укріпленню – у тому числі і Вінниці.
А колишній парк Дружби народів, який вінничани звично називають, як і озеро, Вишеньським, поверне свою історичну назву Вишенський.
«І цей процес ми маємо продовжувати спільно з істориками, науковцями та усіма вінничанами, які шанують своє коріння і прагнуть відновити історичну правду», - наголосив мер міста.
Перелік топонімів, які змінять свої назви у місті Вінниця:
- • вулиця Московська (та провулки 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й)– вулиця Маріупольська (провулки Маріупольські);
- • вулиця Маяковського ( провулок 1-й, 2-й та тупик) – вулиця Синьоводська;
- • вулиця та провулок Ватутіна – вулиця та провулок Левка Лук’яненка;
- • вулиця Суворова – вулиця Миколи Стаховського;
- • вулиця та провулок Кутузова – вулиця Братів Котенків;
- • Парк Дружби народів – Вишенський парк;
Раніше повідомлялось, що активісти закликають діяти: у центрі Вінниці – символ тоталітарного режиму.
Також міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську.