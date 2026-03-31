«Пішла легенда». Як згадують актора «Маски-шоу» Володимира Комаров його друзі та колеги
Друзі та колеги Володимира Комарова поділилися спогадами про артиста
29 березня помер видатний український гуморист, актор та колишній учасник комік-трупи «Маски» Володимир Комаров. Колеги та близькі актора відреагував на сумну звістку та згадали Володимира Комарова. «Главком» зібрав спогади митців та друзів гумориста.
Вікторія Булітко
Українська акторка Вікторія Булітко поділилася дописом, де висловила вдячність за знайомство з Володимиром Комаровим. Вікторія Булітко знімалася з актором у серіалі «Веселі усмішки» та легендарному «Маски-шоу».
«29-го березня помер відомий актор Володимир Комаров. Мені пощастило бути не тільки знайомою з цією легендарною людиною, але, й зніматися з ним в серіалі «Веселі усмішки» Більшість з вас могли бачити його в «Маски Шоу», або ж чути його музичну групу «Д-ръ БрМенталь». Вічна пам'ять», – йдеться у повідомленні акторки.
Борислав Береза
Український політик Борислав Береза також висловився про Володимира Комарова в пам'ять про нього. Він розповів, що мав нагоду декілька разів поспілкуватися з актором. Борислав Береза назвав Володимира Комарова «справжньою легендою» та розповів, якою він був людиною.
«Ох... Дізнався, що пішов у засвіти український артист і один з відомих учасників «Маски-шоу» Володимир Комаров. Йому було лише 62 роки. Я особисто спілкувався з ним лише декілька разів, але враження він залишив незабутнє. Він був людиною-святом і людиною-емоцією. Був неймовірно талановитим. А ще він був одним з тих, хто був символом свого часу завдяки «Маски-шоу». Світ став сірішим з його смертю. Пішла легенда. Справжня легенда», – написав Борислав Береза.
Володимир Григор'єв
Військовий Володимир Григор'єв є близьким знайомим Володимира Комарова. Чоловік знав актора ще з дитинства, артист підтримував його родину, поки він стоїть на захисті країни.
«Сьогодні пішов із життя одеський актор комік-трупи «Маски», гарна людина та, як показала практика, українець до крові усіх слонових кісток його авторських люльок – Володимир Комаров. З дитинства тримали усією родиною Володимира у ризі кумирів за дуже красиву й чесну гру на позиції коміка. Мав змогу підтримувати деякий час спілкування із цією дійсно максимально поважною людиною. Доброї душі й серця людина. На жаль, саме серце й вирішило завершити його шлях сьогодні. Спочивайте з миром, великий коміку», – йдеться у повідомленні. До свого допису військовий додав відео, де актор бажає його мамі підтримки у скрутні часи.
Віктор Андрієнко
Актор Віктор Андрієнко був близьким другом покійного Володимира Комарова. Вони познайомилися ще у 1985 році, коли разом працювали в «Маски-шоу» в Одеській філармонії. Андрієнко та Комаров багато гастролювали та разом грали у виставах.
«Ми з Володимиром міняли театри та сцени, були на гастролях від Києва до Шанхая й Гельсінкі. Я тоді вперше побачив актора без базової освіти, але з естетикою професійного театрального майстра. Це відчувалось не тільки у виставах, а у репетиціях, де проявлялися неймовірний потенціал та чесна робота. Навіть коли ролі були без слів, Володя так запалював зал, що всі глядачі після вистави запам'ятовували його образ і жарти, питаючи – «Як звати того смішного артиста?». Потім багато працювали на телебаченні та в кіно. Завжди кликав Володимира у всі свої проєкти. Адже знав – можна не хвилюватися за сцени, де він грав та ще й тягнув за собою не дуже спритні таланти», – розповів Віктор Андрієнко.
У своєму дописі Віктор Андрієнко попрощався зі своїм другом та пообіцяв пам'ятати його жарти та іронію: «Прощавай Друже, для мене ти поїхав кудись на гастролі разом з Толіком Дяченко, Русланою Писанкою, Дімою Тупчієм і продовжуєш водити екскурсії та майструвати шикарні трубки. Ми завжди будемо пам'ятати твою іронію, твої жарти. В нас залишились фільми, кадри і пам'ять про видатну людину двох століть!»
Також Віктор Андрієнко повідомив, що прощання з прощання з Володимиром Комаровим відбудеться у середу, 1 квітня, о 13:00 – на Таїровському цвинтарі. «Прощавай Друже, для нас ти поїхав кудись на гастролі разом з Вадимом Поплавським, Толіком Дяченко, Русланою Писанкою, Дімою Тупчієм і продовжуєш водити екскурсії та майструвати шикарні трубки», – додав друг актора.
Як повідомляв «Главком», помер видатний український комік, актор та колишній учасник легендарної комік-трупи «Маски» Володимир Комаров. Артист, який подарував мільйонам глядачів незабутні образи, пішов із життя на 62-му році. Володимир Комаров був невід’ємною частиною «Масок» з моменту заснування трупи.
Глядачі назавжди запам’ятали його за харизматичні ролі у серіалі «Маски-шоу», де він майстерно втілював найрізноманітніших персонажів – від кумедних пацієнтів до яскравих пародійних героїв. Його неперевершена міміка та природний комізм зробили його одним із облич одеського гумору.
