«Пішла легенда». Як згадують актора «Маски-шоу» Володимира Комаров його друзі та колеги 

Юлія Відміцька
Володимир Комаров пішов із життя на 62-му році
фото з відкритих джерел

Друзі та колеги Володимира Комарова поділилися спогадами про артиста 

29 березня помер видатний український гуморист, актор та колишній учасник комік-трупи «Маски» Володимир Комаров. Колеги та близькі актора відреагував на сумну звістку та згадали Володимира Комарова. «Главком» зібрав спогади митців та друзів гумориста.

Вікторія Булітко

фото: Виктория Булитко/Facebook

Українська акторка Вікторія Булітко поділилася дописом, де висловила вдячність за знайомство з Володимиром Комаровим. Вікторія Булітко знімалася з актором у серіалі «Веселі усмішки» та легендарному «Маски-шоу».

фото: Виктория Булитко/Facebook

«29-го березня помер відомий актор Володимир Комаров. Мені пощастило бути не тільки знайомою з цією легендарною людиною, але, й зніматися з ним в серіалі «Веселі усмішки» Більшість з вас могли бачити його в «Маски Шоу», або ж чути його музичну групу «Д-ръ БрМенталь». Вічна пам'ять», – йдеться у повідомленні акторки.

Борислав Береза

фото: Borislav Bereza/Facebook

Український політик Борислав Береза також висловився про Володимира Комарова в пам'ять про нього. Він розповів, що мав нагоду декілька разів поспілкуватися з актором. Борислав Береза назвав Володимира Комарова «справжньою легендою» та розповів, якою він був людиною.

«Ох... Дізнався, що пішов у засвіти український артист і один з відомих учасників «Маски-шоу» Володимир Комаров. Йому було лише 62 роки. Я особисто спілкувався з ним лише декілька разів, але враження він залишив незабутнє. Він був людиною-святом і людиною-емоцією. Був неймовірно талановитим. А ще він був одним з тих, хто був символом свого часу завдяки «Маски-шоу». Світ став сірішим з його смертю. Пішла легенда. Справжня легенда», – написав Борислав Береза.

Володимир Григор'єв

Військовий Володимир Григор'єв є близьким знайомим Володимира Комарова. Чоловік знав актора ще з дитинства, артист підтримував його родину, поки він стоїть на захисті країни.

фото: Володимир Григор'єв/Facebook

«Сьогодні пішов із життя одеський актор комік-трупи «Маски», гарна людина та, як показала практика, українець до крові усіх слонових кісток його авторських люльок – Володимир Комаров. З дитинства тримали усією родиною Володимира у ризі кумирів за дуже красиву й чесну гру на позиції коміка. Мав змогу підтримувати деякий час спілкування із цією дійсно максимально поважною людиною. Доброї душі й серця людина. На жаль, саме серце й вирішило завершити його шлях сьогодні. Спочивайте з миром, великий коміку», – йдеться у повідомленні. До свого допису військовий додав відео, де актор бажає його мамі підтримки у скрутні часи.

Віктор Андрієнко

фото: Viktor Andrienko/Facebook

Актор Віктор Андрієнко був близьким другом покійного Володимира Комарова. Вони познайомилися ще у 1985 році, коли разом працювали в «Маски-шоу» в Одеській філармонії. Андрієнко та Комаров багато гастролювали та разом грали у виставах.

«Ми з Володимиром міняли театри та сцени, були на гастролях від Києва до Шанхая й Гельсінкі. Я тоді вперше побачив актора без базової освіти, але з естетикою професійного театрального майстра. Це відчувалось не тільки у виставах, а у репетиціях, де проявлялися неймовірний потенціал та чесна робота. Навіть коли ролі були без слів, Володя так запалював зал, що всі глядачі після вистави запам'ятовували його образ і жарти, питаючи – «Як звати того смішного артиста?». Потім багато працювали на телебаченні та в кіно. Завжди кликав Володимира у всі свої проєкти. Адже знав – можна не хвилюватися за сцени, де він грав та ще й тягнув за собою не дуже спритні таланти», – розповів Віктор Андрієнко.

фото: Viktor Andrienko/Facebook

У своєму дописі Віктор Андрієнко попрощався зі своїм другом та пообіцяв пам'ятати його жарти та іронію: «Прощавай Друже, для мене ти поїхав кудись на гастролі разом з Толіком Дяченко, Русланою Писанкою, Дімою Тупчієм і продовжуєш водити екскурсії та майструвати шикарні трубки. Ми завжди будемо пам'ятати твою іронію, твої жарти. В нас залишились фільми, кадри і пам'ять про видатну людину двох століть!»

Також Віктор Андрієнко повідомив, що прощання з прощання з Володимиром Комаровим відбудеться у середу, 1 квітня, о 13:00 – на Таїровському цвинтарі. «Прощавай Друже, для нас ти поїхав кудись на гастролі разом з Вадимом Поплавським, Толіком Дяченко, Русланою Писанкою, Дімою Тупчієм і продовжуєш водити екскурсії та майструвати шикарні трубки», – додав друг актора.

Як повідомляв «Главком», помер видатний український комік, актор та колишній учасник легендарної комік-трупи «Маски» Володимир Комаров. Артист, який подарував мільйонам глядачів незабутні образи, пішов із життя на 62-му році. Володимир Комаров був невід’ємною частиною «Масок» з моменту заснування трупи.

Глядачі назавжди запам’ятали його за харизматичні ролі у серіалі «Маски-шоу», де він майстерно втілював найрізноманітніших персонажів – від кумедних пацієнтів до яскравих пародійних героїв. Його неперевершена міміка та природний комізм зробили його одним із облич одеського гумору.

