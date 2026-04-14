Трагедія на Вінниччині: чоловік загинув через обігрівач

ДСНС: Вкотре закликаємо бути обережними під час обігріву житла та не нехтувати правилами пожежної безпеки

У селі Слобода-Дашковецька Якушинецької громади на Вінниччині сталася трагедія. Під час пожежі у власному будинку загинув 32-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 32-річний чоловік обігрівав оселю так званим «дуйчиком», і внаслідок короткого замикання пристрій загорівся. Вогонь перекинувся на матрац, який почав тліти. Чоловіка без ознак життя виявили сусіди – на той момент горіння вже припинилося.

«Вкотре закликаємо бути обережними під час обігріву житла та не нехтувати правилами пожежної безпеки. Пам’ятайте: навіть незначна необережність може коштувати життя», – наголошує ДСНС.

Раніше у Вінниці через коротке замикання зайнялася електроковдра у ліжку 83-річної жінки, спаливши кімнату будинку. За словами надзвичайників, родичі почули її крики, швидко винесли із задимленого приміщення та викликали рятувальників. Надзвичайники ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню на більшу площу.

До слова, на Вінниччині у селі Кордишівка Козятинської громади загинуло літнє подружжя під час пожежі.

Нагадаємо, у селі Триліси, що у Фастівському районі Київської області, сталося займання на присадибній ділянці, внаслідок якого загинув господар. 72-річний місцевий житель спалював рослинні рештки на території приватного домоволодіння. Через сильне поширення вогню чоловік упав у полум'я.

Як повідомлялося, у селі Обуховичі Іванківської громади спроба навести лад на дачній ділянці завершилася масштабною пожежею та знищенням майна. Через необережне спалювання сухостою вогонь перекинувся на будівлю та випалив пів гектара землі.