Відстороненого Вищим антикорсудом від посади Павленка допустили до участі в конкурсі на керівника АРМА

Влітку 2021 року ДБР разом з СБУ викрили зловживання в керівництві АРМА. За даними слідства, керівники цієї установи у змові з адвокатами та фізособою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА

У конкурсі на заміщення посади голови АРМА бере участь 12 осіб

Заступника голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка допустили до участі в конкурсі на заміщення посади голови АРМА. Про це стало відомо за підсумками відкритого засідання Конкурсної комісії 26 листопада 2021 року. На цьому засіданні розглядалися результати перевірки відповідності поданих кандидатами на посаду Голови АРМА документів вимогам Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та інші питання.

У конкурсі на заміщення посади голови АРМА бере участь 12 осіб. В тому числі, п'ятеро із них – це колишні або нинішні співробітники цього органу та Громадської ради при АРМА.

Нагадаємо, Володимира Павленка від займаної ним керівної посади відсторонив Вищий антикорупційний суд. В рамках кримінального провадження №4202000000002497 колишній т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко та керівник Управління менеджменту активів Вахтанг Бочорішвілі підозрюються у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ). Мова йде про викрадення $400 тис. із рахунків АРМА. Кошти належали київському бізнесмену Сергію Кісєльову.

Зараз детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні і за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 3 ст. 28 (злочин, вчинений організованою групою), ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) КК України.

«Робоча група подивилася всі надані кандидатами документи. На жаль, на сьогодні ми не готові до остаточного рішення до деяких кандидатів. Виникли питання щодо наявності відповідного стажу керівників», – зазначив член конкурсної комісії Сергій Вернидуб, і запропонував звернутися до Кабінету міністрів та Пенсійного фонду за відповідними роз'ясненнями та підтвердженнями.

Також Сергій Вернидубов зазначив: «Ми довіряємо усім кандидатам, які беруть участь у конкурсі». Запитань щодо кандидатури Володимира Павленка щодо його статусу підозрюваного у жодного члена Комісії не виникло.

Нагадаємо, до Комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА входять восьмеро осіб: радник генпрокурора Зараб Адеішвілі, голова адвокатського об'єднання «Вернидуб та партнери» Сергій Вернидуб, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Конвента Лігал» Михайло Іваненко, радник ДК «Укроборонпром» Юрій Кіскін, радник Міністра юстиції Іван Ліщина, партнер Вашингтонського офісу компанії Baker&McKenzie LLP Томас Файерстоун, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування Олена Яра та головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов.