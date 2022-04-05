Вихованців будинку дитини з Дніпропетровщини евакуйовано в Швейцарію

25 малюків перебудуть війну у безпеці

25 вихованців Кам’янського спеціалізованого будинку дитини віком від чотирьох місяців до п'яти років відтепер зможуть спокійно жити й отримувати належний медичний догляд у кантоні Во Швейцарської Конфедерації. Про це повідомили в Офісі президента.

17 із них позбавлені батьківського піклування, одна дитина є біологічною сиротою після смерті матері, яка покинула її в пологовому будинку. Сімох до дитячого будинку направила служба у справах дітей. Серед них є діти з певними станами здоров'я.

«Діти в безпеці. Вони засинатимуть у тиші, а не під звуки повітряної тривоги. Це найголовніше. Дякую за евакуацію найменших жителів регіону», – сказав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Спочатку малюків потягом доправили в польський Хелм, а звідти спеціально обладнаними автобусами від швейцарської сторони їх відвезли до цієї країни.

Команда, яка втілила цей проєкт, уже найближчим часом планує перевезти до Швейцарії вихованців інших дитячих будинків.

Нагадаємо, раніше президент Польщі повіз до Італії онкохворих українських дітей.

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