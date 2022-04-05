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    Події в Україні

    Вихованців будинку дитини з Дніпропетровщини евакуйовано в Швейцарію

    Про маленьких українців допоможуть дбати швейцарські волонтери - Вихованців будинку дитини з Дніпропетровщини евакуйовано в Швейцарію

    Про маленьких українців допоможуть дбати швейцарські волонтери

    фото: Офіс президента

    25 малюків перебудуть війну у безпеці

    25 вихованців Кам’янського спеціалізованого будинку дитини віком від чотирьох місяців до п'яти років відтепер зможуть спокійно жити й отримувати належний медичний догляд у кантоні Во Швейцарської Конфедерації. Про це повідомили в Офісі президента.

    17 із них позбавлені батьківського піклування, одна дитина є біологічною сиротою після смерті матері, яка покинула її в пологовому будинку. Сімох до дитячого будинку направила служба у справах дітей. Серед них є діти з певними станами здоров'я.

    «Діти в безпеці. Вони засинатимуть у тиші, а не під звуки повітряної тривоги. Це найголовніше. Дякую за евакуацію найменших жителів регіону», – сказав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Спочатку малюків потягом доправили в польський Хелм, а звідти спеціально обладнаними автобусами від швейцарської сторони їх відвезли до цієї країни.

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    Про маленьких українців допоможуть дбати швейцарські волонтери. фото: Офіс президента
    Про маленьких українців допоможуть дбати швейцарські волонтери. фото: Офіс президента

    Команда, яка втілила цей проєкт, уже найближчим часом планує перевезти до Швейцарії вихованців інших дитячих будинків.

    Нагадаємо, раніше президент Польщі повіз до Італії онкохворих українських дітей.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко піклування окупація #stoprussia
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    Вихованців будинку дитини з Дніпропетровщини евакуйовано в Швейцарію