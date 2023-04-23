Військове командування РФ намагається переконати Путіна перейти до оборони – ISW

Російське військове командування перекидає призовників для утримання своїх позицій у Криму

Російське військове керівництво, ймовірно, намагається переконати російського диктатора Володимира Путіна завершити наступальні дії та перейти до оборонних операцій. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, міноборони Росії подавало знак вищому керівництву про значні зусилля під час набору 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, які б могли захистити наявну лінію фронту.

Аналітики повідомили, що російське військове командування також перекидає призовників для утримання своїх позицій у Криму і, можливо, планує залучити й інші ресурси, щоб гарантувати, що РФ зможе утримати деякі позиції після того, як потенційний український контрнаступ сягне своєї кульмінації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як ідеться у звіті, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського генерального штабу Валерій Герасимов, імовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але, скоріш за все, продовжують посилати контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій на вимогу Путіна.

«Кремлівські джерела раніше повідомляли, що Путін надає перевагу лояльності, а не компетентності, і ця думка, ймовірно, заважає Шойгу та Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони і відмовитися від витрачання російських елітних підрозділів на виснажливі битви за незначну вигоду», – зауважили експерти.

Нагадаємо, що Росія готує оборонні позиції в тимчасово окупованому Криму і збирається перекинути туди близько 400 військовослужбовців строкової служби.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна використовуватиме будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння для звільнення тимчасово окупованого Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що росіяни масово закривають пляжі в окупованому Криму.