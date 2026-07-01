Вінниччина: шахрайка на автобусній зупинці видурила з жінки більше 40 тис. грн

На зупинці громадського транспорту, вона побачила незнайому жінку, та під час розмови переконала її, що необхідно провести кілька «ритуалів» для нібито «зняття вроків з грошей»

Суд на Вінничині ухвалив вирок у справі про шахрайство. Підозрювана видурила у потерпілої 42 700 грн, аби «зняти вроки з грошей». Про це пише «Главком» із посиланням на матеріали справи.

Під приводом проведення обряду зловмисниця попросила передати їй готівку. Потерпіла, повіривши словам жінки, кілька разів знімала кошти зі свого банківського рахунку та передавала їх обвинуваченій.

Під час судового засідання жінка визнала свою провину та підтвердила обставини злочину. Вона пояснила, що використала особисту інформацію, яку раніше дізналася від потерпілої, щоб переконати її у необхідності проведення «ритуалу», після чого отриманими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Потерпіла подала цивільний позов, вимагаючи відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 16 400 грн та компенсації моральної шкоди – 30 тис. грн. Обвинувачена позов визнала повністю.

За результатами розгляду суд визнав жінку винною у шахрайстві та призначив їй покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку суд остаточно визначив покарання – 3 роки 3 місяці ув’язнення.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов потерпілої: із засудженої стягнули 16 400 грн матеріальної шкоди та 30 тис. грн компенсації моральних збитків.

До слова, поліція Київщини спільно зі Службою безпеки України викрили 57-річного іноземця, який налагодив схему збагачення на допомозі для українських захисників. Зловмисник привласнював майно, яке мало йти на фронт, та продавав його «на сторону». Слідство встановило, що 57-річний іноземець підробляв акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та надавав їх директору одного з благодійних фондів, зазнаючи у документах недостовірні відомості про нібито передачу майна для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, столичні правоохоронці оперативно розшукали та повернули двом літнім киянкам кошти на загальну суму понад мільйон гривень, які у них видурили шахраї. Зловмисники видавали себе за працівників спецслужби та виманили гроші нібито для «перевірки».