Вірянки у Почаївській лаврі заявили, що Путін – їхній правитель

Це не Путін запускає ракети в Україну, це бог так карає за беззаконня та непідкорення, вважають вірянки

Ракети по Україні, за версією жінок, запускає Бог

У Почаївській лаврі на Тернопільщині місцеві вірянки переконували журналістку, що «Путін – це їхній правитель», а по Україні ракети «запускає Бог». Про це пише «Громадське».

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Журналістка прийшла на територію Лаври та поспілкувалась із прихожанками УПЦ МП. Вони відверто їй заявили, що добре ставляться до Путіна.

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«Це наш правитель. А як же? Святійший патріарх і Путін, а на Київській Русі – Зєлєнковський. А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі. Якщо не будуть підкорятися владі... Янукович був – «ми не хочемо його», діти такі маленькі на Майдані йдуть... Не хочу навіть говорити. Ти ж дитина, а ти проти влади ідеш», – заявили дві жінки на території Лаври.

Вони також додали, що Росія не бомбардує українців та не вбиває людей, це робить Бог.

«Це Бог. Він знаєш які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить. Маленькі протестують проти Януковича», – кажуть вірянки УПЦ МП.

Жінки додають, що саме Бог дозволив Путіну почати війну та масово вбивати українців, бо йому нібито не сподобалась Революція Гідності.

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Раніше Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснить ревізію використання об'єктів Почаївської лаври представниками Української православної церкви московського патріархату.

Нагадаємо, що 28 березня Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Це перший юридчний крок ПЦУ у Почаївський святині.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

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До слова, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів «Главкому», що влада Кремінського району на Тернопільщині просто подарувала землю під будівлями на території Почаївської лаври, і це причина, чому московських церковників звідти не так просто вигнати, як з Києво-Печерської лаври, де був розірваний договір на аренду святині.