ВАКС бракує приміщень для нових суддів: керівник апарату б’є на сполох

Визначено 22 потенційних суддів Вищого антикорупційного суду

Обрано 22 кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, які мають пройти співбесіди у Вищій раді правосуддя. Водночас ВАКС наразі не має достатньо приміщень для розміщення нових суддів і працівників апарату. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, передає «Главком».

Крикливенко уточнив, що ситуація з розміщенням нових суддів і працівників апарату є критичною. Йдеться щонайменше про 100 осіб, зокрема майбутніх суддів, які забезпечуватимуть здійснення правосуддя.

«Вищий антикорупційний суд, на жаль, взагалі не має умов, зокрема, приміщення (залів суду, вартових відділень, кабінетів тощо) які критично необхідні будуть для організації роботи ВАКС та АП ВАКС вже у збільшеному складі. Неприпустимою є ситуація, коли надзвичайно складний відбір суддів, який триває фактично три роки, через бездіяльність відповідних осіб, призведе до того, що новопризначені судді не зможуть здійснювати правосуддя з таких банальних матеріально-технічних причин», – підкреслив керівник апарату ВАКС.

Богдан Крикливенко висловив сподівання, що це питання буде вирішене.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) визначили 22 потенційних суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), які за умови успішного проходження наступних етапів стануть до роботи. Збільшення кількості суддів дозволить пришвидшити розгляд справ про топкорупцію та зменшити навантаження на чинний склад ВАКС.

Таким чином Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань.