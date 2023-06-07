Влада терміново звернулась до жителів Нікопольщини

Мешканців Нікопольщини закликають продовжувати робити запаси води

Жителів Нікопольщини на Дніпропетровщині попереджають про проблеми з водою через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив голова місцевої районної адміністрації Євген Євтушенко.

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«Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної так і технічної. ОВА працює з «АТБ» щодо завезення додаткових об'ємів питної води в магазини мережі на території району», – йдеться в повідомленні.

Тих, хто має можливість, закликають продовжувати робити запаси води.

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Крім того, Євтушенко попередив жителів прибережних населених пунктів Нікопольського району, що протягом найближчих годин можливі обстріли.

«Перебувайте в будівлях та безпечних місцях», – додав він.

Раніше повідомлялося, що рівень води у Запорізькій області, яка знаходиться на іншому березі Дніпра від Дніпропетровщини, суттєво знизився.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.