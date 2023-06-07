Смертний вирок для Путіна. Російські добровольці відреагували на підрив ГЕС (відео)

Найбільша техногенна катастрофа з часів Чорнобиля, підрив Каховської ГЕС, повністю на совісті Путіна та його поплічників

Бійці Легіону «Свобода Росії» записали звернення із Білгородської області, у якому засудили підрив окупантами Каховської ГЕС та закликали знищити режим Путіна. На їхню думку, війна не завершиться, поки терористи Путін та його поплічники будуть при владі в Росії.

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«Причини підриву Каховської ГЕС очевидні: Росія намагається уповільнити контрнаступ Збройних Сил України та виграти час для втечі з Криму. Іншими словами, для виконання оперативного завдання Путін пішов на акт екологічного тероризму, який може мати критичні наслідки не лише для Херсонської області, а й для всього людства», – зазначили російські добровольці.

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Як додали добровольці, війна не завершиться, поки Путін буде живий. Найбільша техногенна катастрофа з часів Чорнобиля на совісті Путіна та його поплічників.

«Ми повинні виграти цю війну! Поки живий терорист Путін – ця війна не має мирного і дипломатичного рішення. Путін не піде сам, і поки він при владі, ми можемо припинити це жахіття лише одним способом: завдавши йому остаточної військової поразки та виконавши смертний вирок», – наголосили бійці Легіону.

Бійці зазначили, що звернення було записано 6 червня, у день підриву ГЕС.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.