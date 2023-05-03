Влучання у нафтобазу в Кропивницькому: стали відомі деталі

У резервуарах нафтобази у Кропивницькому палива не було

Пожежу на нафтобазі в Кропивницькому, де пролунав вибух внаслідок влучання «Шахеда», загасили зранку. У резервуарах палива не було. Про це «Главкому» повідомило джерело, обізнане із ситуацією на нафтобазі.

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Джерело зазначило, що поки складно визначити куди саме влучило, а пожежа була викликана парами від палива і його невеликою кількістю, яка все одно присутня у порожніх ємностях.

В іншому випадку, каже співрозмовник, пожежу не вдалося би швидко зупинити.

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Як повідомлялося, близько 3:00 ранку, одразу три «Шахеди», атакували нафтобазу в Кропивницькому. Жертв немає.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.

За даними ЗСУ, всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА.

У Днiпрi внаслідок атаки дронів пошкоджена адмiнбудiвля.

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На Миколаївщині внаслідок влучання БпЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.