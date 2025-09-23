Головна Країна Події в Україні
Китайське вантажне судно тричі за місяць швартувалося у Криму – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китайське вантажне судно тричі за місяць швартувалося у Криму – FT
Heng Yang 9 у вересні тричі заходив у один з портів в окупованому Севастополі
фото: Vessel Finder

Корабель намагався приховувати свої пересування, передаючи помилкові координати

Китайське вантажне судно Heng Yang 9, яке курсує під прапором Панами і належить судноплавній компанії Guangxi Changhai Shipping Company, помітили в одному з портів окупованого Криму щонайменше тричі впродовж вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що корабель заходив у порт в окупованому Севастополі. Його використання було заборонено західними санкціями з 2014 року. Хоча Китай і не прийняв введених санкцій проти Росії, його торгові судна раніше уникали таких портів.

За словами українських чиновників, за останні кілька місяців судно Heng Yang 9, що плаває під прапором Панами і належить судноплавній компанії Guangxi Changhai Shipping Company, помітили в одному з портів щонайменше тричі. Журналісти змогли перевірити останні з цих поїздок у вересні, використовуючи оптичні супутникові знімки, радіолокаційні зображення, дані транспондера.

Згідно із супутниковими даними, судно намагалося приховувати свої пересування, передаючи помилкові координати. У підсумку 17 вересня воно прибуло до Стамбула з контейнерами, що збігаються за розташуванням з тими, що були зафіксовані в Криму.

Заходи судна збіглися із запуском у квітні залізничної лінії в Крим, яка, за твердженням Москви, дає змогу доправляти контейнери з Росії в порти півострова. У серпні російська влада відкрила для іноземних суден також Бердянськ і Маріуполь.

Українські чиновники вважають, що цією лінією Росія вивозить товари з окупованих районів Донецької та Херсонської областей. За даними Офісу президента, Heng Yang 9 заходив до Севастополя 19-22 червня, а потім просив дозвіл на завантаження 101 контейнера 15 серпня.

Раніше МЗС Китаю стверджувало, що співпраця між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам Світової організації торгівлі та ринковим принципам. Вони нібито не спрямовані проти будь-якої третьої сторони.

До слова, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна підтримує «абсолютно нормальні відносини» з Китаєм. Проте, за його словами, занепокоєння викликають поставки критичних компонентів, які Росія використовує у своєму військово-промисловому комплексі.

Теги: корабель Крим Китай

