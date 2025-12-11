На Закарпатті сталася пожежа у монастирі московського патріархату

Пожежа розгорілася в чоловічому Свято-Покровському монастирі, що розташований у селищі Кострино на Закарпатті

У середу, 10 грудня, у Свято-Покровському чоловічому монастирі, розташованому в селі Кострино на Закарпатті, сталася пожежа в одному з корпусів. Про це інформує «Главком», посилаючись на митрополита Мукачівського та Ужгородського УПЦ МП Феодора.

Митрополит підтвердив факт займання монастирського корпусу поблизу села Кострино на Березнянщині та закликав вірян молитися за збереження святині.

У ДСНС уточнили, що пошкоджено не 300-річну дерев'яну бойківську церкву (національну пам'ятку), а сусідню будівлю, де проживали монахи.

Пожежа на території монастиря була успішно ліквідована. Повідомлення про загоряння надійшло до закарпатських рятувальників о 19:29. Осередком займання стало дерев'яне одноповерхове приміщення з мансардою, яке на момент пожежі було нежилим.

Полум’я першими помітили священнослужителі, які мешкають поруч. Вони одразу викликали Службу порятунку та кинулися до місця події.

Хоча вогонь швидко поширювався дерев'яними конструкціями, загрози для розташованої поруч пам'ятки архітектури – церкви Покрови Пресвятої Богородиці – не було. Незважаючи на складні умови, такі як відсутність зручних під'їзних шляхів і вододжерел, рятувальники проклали магістральні лінії та організували подачу води з місцевого ставка. Завдяки цьому пожежу на площі 170 кв. м. вдалося загасити протягом двох з половиною годин.

Нагадаємо, на вулиці Ярославів Вал у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у відселеній будівлі, з розповсюдженням вогню на покрівлю.

Як повідомив активіст Дмитро Перов, горіла садиба Йосипа Сидорова, 1900 року забудови. Земельну ділянку з історичною будівлею продають під забудову за 2,3 млн.

До слова, у Садгорі сталася пожежа в історичній синагозі садгорських хасидів.

Зазначається, що чоловік проник у будівлю в момент, коли охоронець вийшов за ворота, зібрав книги та вчинив підпал. Поліція оперативно прибула на місце й затримала правопорушника. «Встановлено, що місяць тому він намагався підпалити місцеву церкву та за попередніми даними є психічно неврівноваженим», – йдеться в повідомленні.