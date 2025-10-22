У керівництві Національного військового меморіального кладовища може з'явитися військовий
Зеленський підписав новий указ
Володимир Зеленський вніс зміни до указу президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №800/2025.
«Внести до переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, затвердженого указом президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017 (із наступними змінами), зміну, доповнивши розділ «Міністерство у справах ветеранів України» підрозділом такого змісту: «Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище», – йдеться в указі.
Зокрема, у цій установі може з'явитися низка посад, які зможуть обійняти військові з різними званнями.
Такі перетворення торкнуться й Міністерства у справах ветеранів України. Посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації може зайняти військовослужбовець зі званням полковник. Наразі посади «цифрового» заступника міністра поки не зазначено на сайті Мінветеранів.
Нагадаємо, 29 вересня у День пам’яті захисників України відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Відкриття відбулося за участі президента Володимира Зеленського.
Раніше на Київщині люди мітингували проти зведення Національного військового меморіального кладовища. Причина – загроза екологічної катастрофи.
