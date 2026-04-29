Після заяв Трампа про вихід з НАТО: Чарльз наголосив на важливості альянсу для підтримки України

Іванна Гончар
Чарльз підкреслив історичну єдність США та Великої Британії
Король Великої Британії Чарльз III під час державної вечері в Білому домі наголосив на ключовій ролі НАТО та необхідності підтримки України. Про це пише CNN, передає «Главком».

У своєму тості Чарльз підкреслив історичну єдність США та Великої Британії, нагадавши про спільну боротьбу під час Другої світової війни та роль Америки у відновленні Європи.

«Під час Другої світової війни, у найкритичніший час найпохмуріших днів 20-го століття, американське керівництво допомогло відбудувати зруйнований континент, відігравши вирішальну роль захисника свободи в Європі», – заявив він.

Король Чарльз сказав, що обидві країни повинні залишатися відданими підтримці України, оскільки вторгнення Росії триває вже понад чотири роки, і що перебування в НАТО є важливим для запобігання подальшій напруженості між Європою та Північною Америкою.

«Свобода знову перебуває під атакою після вторгнення Росії в Україну сьогодні, наше партнерства в НАТО поглиблюють нашу технологічну та військову співпрацю та гарантують, що ми разом зможемо відповідати на виклики дедалі складнішого та суперечливого світу», – сказав Чарльз.

Він наголосив, що саме співпраця в межах НАТО дозволяє зміцнювати безпеку, розвивати військову взаємодію та підтримувати Україну.

Його заява прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп раніше допускав можливість виходу Сполучених Штатів з альянсу.

