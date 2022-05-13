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    Події в Україні

    Ворог обстріляв Покровський район Донеччини: горіло підприємство вугледобувної галузі

    Деякі приміщення вигоріли вщент<br /><br /> - Ворог обстріляв Покровський район Донеччини: горіло підприємство вугледобувної галузі
    Деякі приміщення вигоріли вщент

    фото: Донецька обласна прокуратура

    Російські війська обстріляли п’ять населених пунктів регіону

    13 травня ворожа армія вдарила по селі Новолуганське, внаслідок чого зайнялася покрівля у приміщенні агропромислового товариства. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

    Того ж дня зазнав руйнувань від ракетного обстрілу Покровський район Донеччини.

    «Внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено будинки мирних мешканців, заводське приміщення, а також підприємство вугледобувної галузі. Зруйновано дахи і вікна будівель, деякі приміщення вигоріли вщент. Відомості щодо постраждалих осіб та пошкодженої інфраструктури уточнюються», – йдеться в повідомленні.

    За процесуального керівництва окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

    12 травня окупаційні війська РФ вкотре обстріляли з артилерійських установок місто Святогірськ Краматорського району. Під приціл потрапили житлові будинки та інші житлові споруди.

    Крім того, з боку тимчасово окупованого м. Горлівка загарбники відкрили вогонь по Бахмутському району. У смт Нью-Йорк міста Торецьк пошкоджено приватну забудову.

    Нагадаємо, рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці.

    Також повідомлялося, що на Донеччині ворог наступає на Лиманському напрямку.

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    Теги: росія окупанти прокуратура армія війна Офіс Генерального прокурора Нью-Йорк Горлівка Донеччина розслідування Україна місто окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв Покровський район Донеччини: горіло підприємство вугледобувної галузі