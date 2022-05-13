Ворог обстріляв Покровський район Донеччини: горіло підприємство вугледобувної галузі

Російські війська обстріляли п’ять населених пунктів регіону

13 травня ворожа армія вдарила по селі Новолуганське, внаслідок чого зайнялася покрівля у приміщенні агропромислового товариства. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Того ж дня зазнав руйнувань від ракетного обстрілу Покровський район Донеччини.

«Внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено будинки мирних мешканців, заводське приміщення, а також підприємство вугледобувної галузі. Зруйновано дахи і вікна будівель, деякі приміщення вигоріли вщент. Відомості щодо постраждалих осіб та пошкодженої інфраструктури уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

12 травня окупаційні війська РФ вкотре обстріляли з артилерійських установок місто Святогірськ Краматорського району. Під приціл потрапили житлові будинки та інші житлові споруди.

Крім того, з боку тимчасово окупованого м. Горлівка загарбники відкрили вогонь по Бахмутському району. У смт Нью-Йорк міста Торецьк пошкоджено приватну забудову.

Нагадаємо, рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці.

Також повідомлялося, що на Донеччині ворог наступає на Лиманському напрямку.

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