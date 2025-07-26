«Наші рятувальники – герої». Залужний написав щемливий допис після нічного обстрілу

За словами дипломата, працівники ДСНС щогодини ризикують власним життя, аби врятувати інших

Посол України у Великій Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний відреагував на комбінований обстріл України. Він подякував рятувальникам, які попри всі виклики ліквідовують наслідки атак та рятують життя. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис дипломата.

За словами Залужного, читаючи про чергові обстріли, неможливо не вдивитися у фото працівників ДСНС. «На них – сила та мужність. Тяжка фізична праця та відвага. Щоб врятувати найцінніше – життя. Наші рятувальники – герої. Щодня. Щогодини. Заради всіх нас. Безмежна вдячність», – написав він.

Нагадаємо, російські війська завдали комбінованого удару по Україні: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина. У ніч на 26 липня противник атакував Україну 235-ма засобами повітряного нападу.

Як відомо, цієї ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами».

Унаслідок атаки у Дніпрі загинули люди. Понівечено багатоповерхівку, пошкоджені промислові підприємства. Також ворог атакував «Епіцентр» у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Торговий центр площею понад 11 тис. кв. м було повністю знищено.

До слова, ворог скерував на Запоріжжя дев'ять ударних дронів. Виникло декілька пожеж.