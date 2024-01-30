Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін обрав покарання для ухилянтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
Якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до ТЦК, тоді військкомат може звернутися до суду
фото з відкритих джерел

Якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до військкомату у визначений у повістці термін, то його може бути затримано

Новий законопроект про мобілізацію, внесений Кабміном сьогодні до Верховної ради, пропонує новий механізм покарання українців за відмову з'явитися за повісткою в ТЦК. Про це йдеться у законопроєкті.

Так, згідно з текстом законопроєкту, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до військкомату (ТЦК) у визначений в отриманій повістці термін, то його можуть затримати та доставити до ТЦК протягом 15 днів. Якщо затримання неможливе – тоді до нього через суд можуть бути вжиті заходи впливу.

Але спочатку такий громадянин отримає спеціальну вимогу від ТЦК. Вимога буде надсилатися керівником ТЦК протягом п’яти днів в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінету військовозобов'язаного) або в паперовій формі рекомендованим листом поштою.

Днем отримання вимоги вважатиметься:

  • день вручення вимоги під розписку;
  • день отримання військкоматом повідомлення про доставлення вимоги до електронного кабінету;
  • день проставлення на пошті відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин.

Після отримання вимоги військовозобов'язаний буде мати 10 календарних днів, щоб з'явитися до ТЦК.

Яке покарання

Якщо громадянин не з'явиться до ТЦК і після вимоги, тоді військкомат може звернутися до суду, щоб той вжив щодо порушника наступні заходи впливу:

  • тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;
  • тимчасове обмеження праві керування транспортними засобами;
  • арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.

Вимога ТЦК може бути відкликана. Для цього в законопроекті передбачено декілька підстав:

  • виконання вимоги у повному обсязі;
  • прибуття до ТЦК;
  • рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.

Крім того, за громадянами залишається право на оскарження обмежень у судовому порядку.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

До слова, Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації. У ньому пропонується дозволити мобілізацію чиновників та правоохоронців.

Читайте також: Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони
Теги: війна мобілізація військомат ухилянти уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
Ворог активізував штурми на чотирьох напрямках – Генштаб
20 сiчня, 07:19
На одному з напрямків ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення
Сили оборони відбили понад 30 пекельних атак РФ на одному з напрямків – Генштаб
19 сiчня, 19:31
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
ЗМІ повідомили, хто може стати наступним генсеком НАТО
19 сiчня, 04:50
На початку лютого 2022 року Сергія Лещенко було перепризначено до наглядової ради «Укрзалізниці»
Лещенко вперше показав, скільки заробляє під час війни в «Укрзалізниці»
15 сiчня, 18:15
Понівечені дві п'ятиповерхівки
Окупанти вдарили по Марганцю: зруйновано будинки, місто без світла (фото)
15 сiчня, 07:43
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години (оновлено)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години (оновлено)
13 сiчня, 08:28
Суспільство по різному реагує на заклики щодо мобілізації ув'язнених
Мобілізація ув'язнених та осіб під слідством. Чи треба це нам?
11 сiчня, 17:32
Участь у війні проти України закриває воєнним злочинцям пів світу
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
9 сiчня, 11:14
У мережі повідомляється про загибель Герасимова в Криму
Росіяни розганяють фейк про вбивство Герасимова: військові відреагували
5 сiчня, 14:43

Політика

Кабмін обрав покарання для ухилянтів
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
Кабмін пропонує мобілізувати чиновників та правоохоронців
Кабмін пропонує мобілізувати чиновників та правоохоронців
Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України
Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України
Зеленський зустрівся з ексгенсеком НАТО
Зеленський зустрівся з ексгенсеком НАТО
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
Євросоюз розглядає повернення квот для деяких товарів з України
Євросоюз розглядає повернення квот для деяких товарів з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
39K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
21K
ЗСУ знищили російський Су-34
19K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
17K
У Київській області пролунали вибухи
9831
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua