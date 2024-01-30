Кабмін обрав покарання для ухилянтів

Якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до ТЦК, тоді військкомат може звернутися до суду

Якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до військкомату у визначений у повістці термін, то його може бути затримано

Новий законопроект про мобілізацію, внесений Кабміном сьогодні до Верховної ради, пропонує новий механізм покарання українців за відмову з'явитися за повісткою в ТЦК. Про це йдеться у законопроєкті.

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Так, згідно з текстом законопроєкту, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до військкомату (ТЦК) у визначений в отриманій повістці термін, то його можуть затримати та доставити до ТЦК протягом 15 днів. Якщо затримання неможливе – тоді до нього через суд можуть бути вжиті заходи впливу.

Але спочатку такий громадянин отримає спеціальну вимогу від ТЦК. Вимога буде надсилатися керівником ТЦК протягом п’яти днів в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінету військовозобов'язаного) або в паперовій формі рекомендованим листом поштою.

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Днем отримання вимоги вважатиметься:

день вручення вимоги під розписку;

день отримання військкоматом повідомлення про доставлення вимоги до електронного кабінету;

день проставлення на пошті відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин.

Після отримання вимоги військовозобов'язаний буде мати 10 календарних днів, щоб з'явитися до ТЦК.

Яке покарання

Якщо громадянин не з'явиться до ТЦК і після вимоги, тоді військкомат може звернутися до суду, щоб той вжив щодо порушника наступні заходи впливу:

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;

тимчасове обмеження праві керування транспортними засобами;

арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.

Вимога ТЦК може бути відкликана. Для цього в законопроекті передбачено декілька підстав:

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виконання вимоги у повному обсязі;

прибуття до ТЦК;

рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.

Крім того, за громадянами залишається право на оскарження обмежень у судовому порядку.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

До слова, Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації. У ньому пропонується дозволити мобілізацію чиновників та правоохоронців.