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Загроза ракетних ударів. Ворог може атакувати Україну з моря

Альона Боженко
glavcom.ua
Загроза ракетних ударів. Ворог може атакувати Україну з моря
Росія тримає у Чорному морі 5 носіїв «Калібрів»
фото ілюстративне

У Чорному морі маневрують три великих десантних кораблі окупантів

Російські окупанти вивели чотири надводні та один підводний носій «Калібрів» у Чорне море. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь». 

«Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні – чотири надводних і один підводний носій ракет типу «Калібр», – зазначили військові.

В Оперативному командуванні «Південь» уточнили, що загальне спорядження ворожого корабельного угрупування становить 36 ракет. Окрім цього, у Чорному морі маневрують три великих десантних кораблі окупантів.

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Мі-8, вразили 3 райони зосередження сил росіян і їхні пункти управління. За минулу добу українські військові на Південному напрямку знищили 121 російського загарбника, значну кількість техніки, а також уразили чотири склади боєприпасів та три пункти управління.

Додамо, Міноборони розповіло, скільки території відбили у загарбників.

Теги: окупанти Чорне море ЗСУ

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