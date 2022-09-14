Загроза ракетних ударів. Ворог може атакувати Україну з моря

У Чорному морі маневрують три великих десантних кораблі окупантів

Російські окупанти вивели чотири надводні та один підводний носій «Калібрів» у Чорне море. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні – чотири надводних і один підводний носій ракет типу «Калібр», – зазначили військові.

В Оперативному командуванні «Південь» уточнили, що загальне спорядження ворожого корабельного угрупування становить 36 ракет. Окрім цього, у Чорному морі маневрують три великих десантних кораблі окупантів.

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Мі-8, вразили 3 райони зосередження сил росіян і їхні пункти управління. За минулу добу українські військові на Південному напрямку знищили 121 російського загарбника, значну кількість техніки, а також уразили чотири склади боєприпасів та три пункти управління.

Додамо, Міноборони розповіло, скільки території відбили у загарбників.