Ворог усвідомлює свій близький кінець. Військовий експерт пояснив, в яку пастку потрапила Росія

«На те, щоб добитися перемир’я, будуть кинуті всі «гібридні сили» Кремля»

На нинішньому етапі війни Росії життєво необхідне перемир’я. Без перемир’я відбудеться швидка і неминуча поразка агресора. Таку думку висловив генерал-майор ЗСУ, керівник ГО «Аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам» Сергій Савченко у статті «Чекаєте на контрнаступ? Все вже почалось».

«Ворог теж усвідомлює свій близький кінець. Єдине, що може його врятувати, – це перемир’я і переведення військової агресії в переговорний процес. Росії життєво необхідно закріпити захоплені території й отримати час на підготовку нової фази агресії. Без перемир’я відбудеться швидка і неминуча поразка агресора», – зазначив експерт.

На думку Савченка, для досягнення перемир’я під будь-яким приводом Росія зараз активізує свою агентуру як в Україні, так і за кордоном.

«Перемир’я під будь-яким приводом – вивезення зерна, обмін заручниками і полоненими чи будь-яким іншим. Такий спосіб дій, до речі, прописаний у так званій доктрині Герасімова, яка передбачає після активних дій висування пропозицій з урегулювання конфлікту і пошуку миру. На те, щоб добитися перемир’я, будуть кинуті всі, так би мовити, «гібридні сили» Кремля, а інакше кажучи – його агентура як в Україні, так і за кордоном. Але це ми вже пройшли у 2014 році і не допустимо повторення у 2022-му», – наголосив він.

Військовий експерт також зазначив, що для ведення війни сьогодні потрібне перш за все сучасне високотехнологічне озброєння. Саме таке озброєння ми отримуємо від наших союзників. Савченко додав, що ефективність його застосування вражає і зміцнює впевненість, що «перемога над ворогом неминуча і вона не за горами».

Савченко зауважив, що ворог безсилий проти високоманеврених і високоточних систем ураження. Чи не єдиний спосіб боротьби з ними – використання диверсійно-розвідувальних груп, до підвищення активності яких ми маємо бути готові.

«Разом з ударами по елементах системи логістики вирішується оперативне завдання з дезорганізації (знищення) системи управління противника. Чи не щодня ми отримуємо повідомлення про ураження чергового командного пункту, і знаходимо тому підтвердження в повідомленнях російських груп соціальних мереж про загибель офіцерів командного складу з’єднань та частин агресора», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Тим часом стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.

До слова, український наступ змушує РФ збільшити війська на окупованому півдні – розвідка.