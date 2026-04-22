Ворог вдарив по Дніпру: спалахнули пожежі

Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками

Через обстріл РФ пошкоджено житлові будинки та авто

Понад 20 разів російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За словами чиновника, росіяни цілили по Дніпру. Після атак у місті спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки та авто.

Наслідки ранкової ворожої атаки на Дніпро фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, під ворожим ударом була і Нікопольщина – Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Через атаку ворога понівечено інфраструктуру.

Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі оголошувалась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. Російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста.

Як повідомлялося, російський безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Через обстріл загинув помічник машиніста, а самого машиніста госпіталізовано.

До слова, уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.