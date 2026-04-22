Ворог вдарив по Дніпру: спалахнули пожежі
Через обстріл РФ пошкоджено житлові будинки та авто
Понад 20 разів російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
За словами чиновника, росіяни цілили по Дніпру. Після атак у місті спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки та авто.
Крім того, під ворожим ударом була і Нікопольщина – Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Через атаку ворога понівечено інфраструктуру.
Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі оголошувалась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. Російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста.
Як повідомлялося, російський безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Через обстріл загинув помічник машиніста, а самого машиніста госпіталізовано.
До слова, уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.
Читайте також:
Коментарі — 0