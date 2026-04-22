Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог вдарив по Дніпру: спалахнули пожежі

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками
Через обстріл РФ пошкоджено житлові будинки та авто

Понад 20 разів російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За словами чиновника, росіяни цілили по Дніпру. Після атак у місті спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки та авто.

Наслідки ранкової ворожої атаки на Дніпро
Крім того, під ворожим ударом була і Нікопольщина – Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Через атаку ворога понівечено інфраструктуру.

Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі оголошувалась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. Російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста.

Як повідомлялося, російський безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Через обстріл загинув помічник машиніста, а самого машиніста госпіталізовано.

До слова, уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

Теги: Дніпропетровщина Дніпро обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua