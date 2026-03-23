На Кіровоградщині через атаку дронів травмована жінка, пошкоджено будинки

У Знам’янці та Олександрії зафіксували пошкодження приватних будинків

Протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, пише «Главком».

За повідомленням влади, постраждалу госпіталізували. Також у Знам’янці та Олександрії зафіксували пошкодження приватних будинків.

В ОВА зазначили, що відповідні комісії проведуть обстеження, визначать кількість пошкоджених будівель та завдані збитки.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників у напрямку Кропивницького району, а очільник ОВА заявляв, що дронова атака в області триває з 21:30.

До слова, пізно ввечері, 22 березня у Одеській області прогриміли потужні вибухи. Одеса та прилеглі населені пункти опинились під атакою ворожих безпілотників. Як повідомила місцева влада, на Одещині працює ППО.

Станом на 23:50 вибухи не вщухають, атака продовжується. Більше 20 БпЛА летить на регіон.