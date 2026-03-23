Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Кіровоградщині через атаку дронів травмована жінка, пошкоджено будинки

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Кіровоградщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Знам’янці та Олександрії зафіксували пошкодження приватних будинків

Протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, пише «Главком».

За повідомленням влади, постраждалу госпіталізували. Також у Знам’янці та Олександрії зафіксували пошкодження приватних будинків.

В ОВА зазначили, що відповідні комісії проведуть обстеження, визначать кількість пошкоджених будівель та завдані збитки.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників у напрямку Кропивницького району, а очільник ОВА заявляв, що дронова атака в області триває з 21:30.

До слова, пізно ввечері, 22 березня у Одеській області прогриміли потужні вибухи.  Одеса та прилеглі населені пункти опинились під атакою ворожих безпілотників. Як повідомила місцева влада, на Одещині працює ППО. 

Станом на 23:50 вибухи не вщухають, атака продовжується. Більше 20 БпЛА летить на регіон.

Читайте також:

Теги: обстріл Кіровоградщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія обстріляла Куп'янщину безпілотниками
РФ влучила по медзакладу на Харківщині: на місці виникла масштабна пожежа (фото)
Вчора, 12:55
Унаслідок російського удару ніхто не постраждав
Автомобіль згорів ущент. На Дніпропетровщині ворог атакував бригаду ДТЕК
18 березня, 17:28
Наслідки удару по Запоріжжю 14 березня 2026 року
Удар по Запоріжжю забрав життя 17-річного юнака
15 березня, 14:16
У рейсовому автобусі Бурлук – Харків перебували 15 пасажирів
Харківщина: окупанти вдарили по рейсовому автобусу, є жертви
13 березня, 12:41
Наслідки атаки на Чугуїв
Окупанти вдарили по Чугуєву: є загиблий та поранені
11 березня, 22:35
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
Харків. Російська ракета влучила у багатоповерхівку
7 березня, 02:20
Попри значні пошкодження енергомережі та складну зиму для населення, Росії не вдалося реалізувати ключовий задум кампанії
Аналітики ISW оцінили результати зимових ударів Росії по енергетиці України
5 березня, 05:22
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
26 лютого, 06:55
Ворог пошкодив виробничі та складські приміщення, а також адміністративні будівлі
Росіяни обстріляли Одещину: є загиблі та поранені
23 лютого, 07:52

Події в Україні

На Кіровоградщині через атаку дронів травмована жінка, пошкоджено будинки
Новини

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua