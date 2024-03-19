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У Повітряних силах показали, як ППО нищить ворожі дрони на Херсонщині (відео)

Ірина Луцак
glavcom.ua
У Повітряних силах показали, як ППО нищить ворожі дрони на Херсонщині (відео)
Українські зенітники успішно збили ворожі безпілотники
фото з відкритих джерел

Один з безпілотників, які атакували Україну на південному напрямку, пошкодив дитячий садок, житлові будинки та поранив мирних жителів

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав роботу зі знищення російських безпілотників ввечері 19 березня на південному напрямку. Про це Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило у Фейсбуці і опублікувало відео.

Українські зенітники Херсонської ракетної бригади ввечері 19 березня успішно збили ворожі безпілотники, які атакували Україну на південному напрямку, при цьому один з них пошкодив дитячий садок, житлові будинки та поранив мирних жителів.

«Вечір 19 березня. Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на південному напрямку», – написав Микола Олещук.

Він подякував за бойову роботу воїнам Херсонської зенітної ракетної бригади.

Відомо, що протягом доби, 19 березня, російські окупаційні війська активно атакували Херсонщину дронами різних модифікацій. Через ці атаки пошкоджений дитячий садок, житлові будинки та є поранені цивільні.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ були виведені з ладу потужності обсягом від 600 до 900 тис. барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.

Нагадаємо, у російському місті Кстово безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії Нижньогородський, почалася пожежа. Росіяни напсиали, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії. Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах.

Також нещодавно американський безпілотник MQ-9 Reaper, який втратив зв'язок із базою під час виконання планових тренувань у Польщі, здійснив аварійну посадку неподалік польського міста Мирославець. Безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper військово-повітряних сил США у Європі, який виконував планові щоквартальні тренування на аеродромі Мирославець у Польщі, втратив зв'язок із базою і був вимушений зробити аварійну посадку.

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Теги: безпілотник системи ППО Херсонщина

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