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Російських ракетоносіїв у морі немає: ВМС назвали причину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російських ракетоносіїв у морі немає: ВМС назвали причину
Після знищення патрульного корабля «Сергій Котов», заходів в море як таких не відбувалося
фото з відкритих джерел

Ворог намагається розробити тактику протидії Силам оборони України, які в морі знищують російські кораблі

Наразі російських ракетоносіїв у морі немає. Вони перебувають у пунктах базування. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«За той період, який минув з моменту знищення патрульного корабля, заходів в море як таких не відбувалося. Було кілька короткочасних, показових скоріше, виводили пару носіїв, але буквально одразу завели їх назад», – розповів речник.

За його словами, ворог намагається розробити якусь тактику протидії Силам оборони України, які періодично в морі знищують російські кораблі.

«Заходів, які могли б гарантувати їм якусь безпеку, вони ще не знайшли», – додав Плетенчук.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук зазначив, що Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. 

Раніше Дмитро Плетенчук повідомив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ і велику кількість пошкодили.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони. Згодом Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов». 

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Теги: ворог ВМС ракета корабель

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