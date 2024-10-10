Вчителю музики, який на Хрещатику паплюжив загиблих героїв, обрано запобіжний захід

У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два Телеграм-канали, в яких героїзував рашистів та поширював дезінформацію про Сили оборони

Сьогодні, 10 жовтня, у Києві було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави провокатору і по сумісництву вчителя музики, який насміхався над загиблими Героями на Майдані Незалежності та чекав на окупацію Києва. Про це інформує пресслужба СБУ.

Столичний вчитель музики проводив приватні заняття, а потім записував провокативні відео та публікував проросійські фейки.

Як зазначається, СБУ зібрала доказову базу на проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та «приєднання» України до складу РФ. Йдеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

СБУ та Нацполіція затримали його «по гарячих слідах» одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності. На відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України.

«У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два Телеграм-канали, в яких героїзував рашистів та поширював дезінформацію про Сили оборони. Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні за клопотанням Офісу генерального прокурора фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомлялося, у Києві чоловік зневажливо висловлювався про захисників, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами, та робив заяви про «культ смерті» посеред української столиці. Він нецензурно познущався з імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів на Майдані Незалежності.

У мережі повідомлялося, що ймовірно, цим чоловіком є Денис Віценко – київський музикант, засновник музичних проєктів, музичний викладач, автор багатьох пісень та людина, яка відіграла безліч концертів.