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Обгоріле російське судно прибилося до берегів Туреччини (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обгоріле російське судно прибилося до берегів Туреччини (фото)
Екіпаж покинув судно рятувальними шлюпками одразу після атаки
фото: DHA

Капітанський місток судна виявився обгорілим і сильно пошкодженим

Російське вантажне судно «Омський-107» завдовжки 108 м, яке потрапило під атаку поблизу порту Новоросійськ, течією віднесло до берегів турецького Шиле. Там судно сіло на мілину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство DHA.

Команди берегової охорони вжили заходів безпеки в районі, де сіло на мілину судно, і оглянули його. Капітанський місток судна виявився обгорілим і сильно пошкодженим.

Обгоріле російське судно прибилося до берегів Туреччини (фото) фото 1
фото: DHA
Обгоріле російське судно прибилося до берегів Туреччини (фото) фото 2
фото: DHA
Обгоріле російське судно прибилося до берегів Туреччини (фото) фото 3
фото: DHA

Екіпаж покинув судно рятувальними шлюпками одразу після атаки.

До слова, у ніч проти 12 серпня Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську Краснодарського краю. За попередніми даними, внаслідок операції пошкоджено чотири російські військові кораблі.

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Теги: флот РФ Туреччина росія

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