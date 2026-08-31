Обгоріле російське судно прибилося до берегів Туреччини (фото)

Капітанський місток судна виявився обгорілим і сильно пошкодженим

Російське вантажне судно «Омський-107» завдовжки 108 м, яке потрапило під атаку поблизу порту Новоросійськ, течією віднесло до берегів турецького Шиле. Там судно сіло на мілину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство DHA.

Команди берегової охорони вжили заходів безпеки в районі, де сіло на мілину судно, і оглянули його. Капітанський місток судна виявився обгорілим і сильно пошкодженим.

фото: DHA

фото: DHA

фото: DHA

Екіпаж покинув судно рятувальними шлюпками одразу після атаки.

До слова, у ніч проти 12 серпня Сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську Краснодарського краю. За попередніми даними, внаслідок операції пошкоджено чотири російські військові кораблі.