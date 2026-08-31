Москва роками просила Нью-Делі збільшити поставки товарів, однак індійський експорт до Росії натомість скоротився

Індія не виконала багаторічні прохання Росії про збільшення постачання своїх товарів на російський ринок. Попри величезний обсяг торгівлі між країнами, вона залишається фактично односторонньою через масштабні закупівлі Нью-Делі російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Торгівля Росії та Індії

Із 2022 року Москва намагалася переконати Індію збільшити постачання продуктів харчування, медикаментів, обладнання та техніки. Менш ніж рік тому російський диктатор Володимир Путін закликав уряд здійснити кроки для подолання дисбалансу у двосторонній торгівлі та знайти нові перспективні напрями співпраці.

Однак більшість цих закликів залишилися без відповіді. Ба більше, у 2026 фінансовому році індійський експорт до Росії скоротився на 8,2% – до $4,5 млрд, свідчать дані Міністерства торгівлі та промисловості Індії.

Водночас загальний обсяг торгівлі між Росією та Індією становив майже $60 млрд. Основу торговельних відносин сформували російські поставки нафти. Їхня вартість сягнула $55,4 млрд.

Російська нафта для Індії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нью-Делі різко наростив закупівлі російської нафти. Через західні санкції Москва була змушена пропонувати свою сировину зі значними знижками, чим скористалися індійські нафтопереробні компанії. З 2023 року Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії.

У липні 2026 року Індія отримувала з Росії рекордні 2,8 млн барелів нафти на добу. Російська сировина забезпечила понад половину всього нафтового імпорту країни за місяць.

Баланс між Москвою та Вашингтоном

Водночас Нью-Делі продовжує балансувати між відносинами з Москвою та Вашингтоном. Адміністрація президента США Дональда Трампа раніше намагалася змусити Індію відмовитися від російської нафти за допомогою мит. США запровадили 25% додаткового тарифу на індійські товари на додачу до 25% «взаємного» мита.

Згодом Індія почала скорочувати закупівлі російської нафти, що допомогло домовитися зі Сполученими Штатами про зниження тарифної ставки до 18%. Вашингтон також скасував додаткове 25% мито, пов'язане із закупівлею російської сировини.

Однак через скорочення постачання нафти з Близького Сходу Нью-Делі знову збільшив закупівлі російської нафти для забезпечення внутрішнього попиту.

Нагадаємо, співавтори санкційного законопроєкту проти Росії заявили, що документ має посилити економічний тиск на Кремль та змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори про завершення війни.

Законопроєкт передбачає можливість запровадження тарифів до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв. Сенатор Річард Блюменталь наголосив, що йдеться передусім про Китай та Індію, які продовжують купувати російські нафту й газ та таким чином забезпечують Москві доходи.